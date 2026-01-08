Let og manøvredygtig: Med en klippebredde på 32 cm er LMO 2-18 Battery Set batteridrevet plæneklipper ideel til mindre plæner på op til 250 kvadratmeter. Klippehøjden kan justeres til et af fem niveauer, der spænder fra 25 til 60 mm. I kombination med den kraftige, børsteløse motor klippes græsset altid med præcision. Når der klippes langs kanter eller rabatter, retter plænekammen græsstråene ud og sikrer, at ingen strå bliver overset. Det afklippede græs opsamles i den 30 liter store græsopsamlingsbeholder. Det højdejusterbare styrehåndtag sikrer en oprejst, behagelig arbejdsstilling under klipningen, og det sammenklappelige design giver pladsbesparende opbevaring. Transporthåndtaget kan også bruges til at bære den lette batteridrevne plæneklipper derhen, hvor der er brug for den, f.eks. op og ned ad trapper. Et batteri og en hurtigoplader er inkluderet i leveringsomfanget.