LMO 2-18 Batteri Sæt
Med en børsteløs motor og en klippebredde på 32 cm er den manøvredygtige batteridrevne plæneklipper LMO 2-18 Battery Set ideel til små parceller og er klar til brug med det samme i et sæt med batteri og hurtigoplader.
Let og manøvredygtig: Med en klippebredde på 32 cm er LMO 2-18 Battery Set batteridrevet plæneklipper ideel til mindre plæner på op til 250 kvadratmeter. Klippehøjden kan justeres til et af fem niveauer, der spænder fra 25 til 60 mm. I kombination med den kraftige, børsteløse motor klippes græsset altid med præcision. Når der klippes langs kanter eller rabatter, retter plænekammen græsstråene ud og sikrer, at ingen strå bliver overset. Det afklippede græs opsamles i den 30 liter store græsopsamlingsbeholder. Det højdejusterbare styrehåndtag sikrer en oprejst, behagelig arbejdsstilling under klipningen, og det sammenklappelige design giver pladsbesparende opbevaring. Transporthåndtaget kan også bruges til at bære den lette batteridrevne plæneklipper derhen, hvor der er brug for den, f.eks. op og ned ad trapper. Et batteri og en hurtigoplader er inkluderet i leveringsomfanget.
Funktioner og fordele
Kraftfuld børsteløs motorHøj ydeevne og længere produktlevetid
Effektiv fyldning af græsopsamlingsbeholderenTakket være den optimerede luftstrømning fyldes græsopsamlingsbeholderen op til 95 %. Det betyder mindre stoptid under arbejdet.
Display med niveauindikatorKlappen på græsopsamlingsbeholderen lukker, når den er helt fuld og skal tømmes.
Nem justering af klippehøjden
- Med en enkelt bevægelse kan den ønskede klippehøjde justeres til et af fem niveauer, der spænder fra 25 til 60 mm.
Slår græsset helt ind til plænekanten
- Plænekammen griber automatisk fat i det græs, der gror helt op mod kanten.
Pladsbesparende design
- Græsopsamleren af tekstil kan foldes og tager meget lidt plads, når den ligger på plæneklipperen.
- Det sammenklappelige styrehåndtag sikrer pladsbesparende opbevaring.
Indbygget bærehåndtag
- Indbygget bærehåndtag sikrer nem transport.
Ergonomisk betjeningskoncept
- Styrehåndtaget kan indstilles individuelt til din kropshøjde, så du altid kan arbejde i fuldt oprejst stilling.
- Skumhåndtaget betyder, at det kan holdes sikkert og føles behageligt.
- Styrestangen i fuld længde på styrehåndtaget gør betjeningen enkel.
Sikkerhedsnøgle
- Børnesikring: Vi har taget forholdsregler for at sikre, at plæneklipperen ikke kan startes utilsigtet.
Kärchers 18 V Battery Power platform
- Realtidsteknologi med LCD batteridisplay: viser den resterende driftstid, den resterende opladningstid og batterikapaciteten.
- Effektive lithium-ion celler med lang levetid
- Det udskiftelige batteri kan bruges i alle andre Kärcher 18 V Battery Power platform enheder.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Skærebredde (cm)
|32
|Skærehøjde (mm)
|25 - 60
|Kapacitet af græsopsamler (l)
|30
|Fremdrift
|Motor uden børste.
|Hastighed (rpm)
|3500
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|5
|Ydelse pr. opladning* (m²)
|max. 250 (5 Ah)
|Batteritid pr. opladning (min)
|max. 28
|Opladningstid, batteri (min)
|94 / 143
|Output power, udgangseffekt (A)
|2,5
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|10,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|1186 x 354 x 1026
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger
- Batteri: 18 V / 5,0 Ah Battery Power-batteri (1 stk.)
- Oplader: 18 V Battery Power hurtigoplader (1 stk.)
- Græsfanger
Udstyr
- Klinge
- Styregreb, kan indstilles i højden
- Indbygget bærehåndtag
- Display med niveauindikator
Videoer
Anvendelsesområder
- Græsplæne