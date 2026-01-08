LMO 3-18 Batteri Sæt
Let og manøvredygtig LMO 3-18 Battery Set 18 V batteridrevet plæneklipperen med en kraftig og børsteløs motor og en klippebredde på 34 cm, hvilket gør den god til græsplæner på op til 350 m². Batterier og hurtiglader er inkluderet i sættet.
LMO 3-18 Battery Set batteridrevne plæneklipper er let, manøvredygtig og har en kraftig børsteløs motor. Plæner på op til 350 m² klippes hurtigt og præcist. Arbejdsbredden er 34 cm, og klippehøjden kan justeres til et af fem niveauer, der spænder fra 25 til 60 mm. Takket være iPower funktionen, justeres hastigheden automatisk til græssets forhold mens græsset bliver slået. Langs kanter eller kantsten retter plænekammen græsstråene ud og sikrer, at intet strå bliver overset. Med 2-i-1 klippesystemet, bliver græsslåningen jævt fordelt over plænen som naturlig gødning under bioklipning eller opsamles i 35 liters græsopsamlingsbeholderen - for uafbrudt klipning i længere tid. Styrehåndtaget kan justeres i højden for en behagelig arbejdsposition. Når rammen er foldet op, sparer den plads ved opbevaring. Der er integrerede transporthåndtag, som gør det nemmere at bære den op af trapper og over trin. Batteri og hurtiglader er inkluderet.
Funktioner og fordele
Kraftfuld børsteløs motorHøj ydeevne og længere produktlevetid
iPowerEkstra ydeevne og optimeret batteritid. Takket være den intelligente motorstyring tilpasser hastigheden sig automatisk til græsforholdene under klipningen.
2-i-1 klippesystemDet skårne græs opsamles effektivt i græsfangerbeholderen under klipning. Bioklipfunktion: Ved at bruge biofunktionsknappen spredes græsset hen over plænen og anvendes som et naturligt gødningsmiddel. Skarpe stålklinger, så græsset skæres af med et rent snit, og blokeringer med græs undgås.
Effektiv fyldning af græsopsamlingsbeholderen
- Takket være den optimerede luftstrømning fyldes græsopsamlingsbeholderen op til 95 %. Det betyder mindre stoptid under arbejdet.
Display med niveauindikator
- Klappen på græsopsamlingsbeholderen lukker, når den er helt fuld og skal tømmes.
Nem justering af klippehøjden
- Med en enkelt bevægelse kan den ønskede klippehøjde justeres til et af fem niveauer, der spænder fra 25 til 60 mm.
Slår græsset helt ind til plænekanten
- Plænekammen griber automatisk fat i det græs, der gror helt op mod kanten.
Pladsbesparende design
- Græsopsamleren af tekstil kan foldes og tager meget lidt plads, når den ligger på plæneklipperen.
- Det sammenklappelige styrehåndtag sikrer pladsbesparende opbevaring.
Indbygget bærehåndtag
- Indbygget bærehåndtag sikrer nem transport.
Ergonomisk betjeningskoncept
- Styrehåndtaget kan indstilles individuelt til din kropshøjde, så du altid kan arbejde i fuldt oprejst stilling.
- Skumhåndtaget betyder, at det kan holdes sikkert og føles behageligt.
- Styrestangen i fuld længde på styrehåndtaget gør betjeningen enkel.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Skærebredde (cm)
|34
|Skærehøjde (mm)
|25 - 60
|Indstilling af skærehøjde
|5 stk.
|Kapacitet af græsopsamler (l)
|35
|Fremdrift
|Motor uden børste.
|Hastighed (rpm)
|3500
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|5
|Ydelse pr. opladning* (m²)
|max. 350 (5 Ah)
|Batteritid pr. opladning (min)
|max. 28 (5 Ah)
|Opladningstid, batteri (min)
|94 / 143
|Output power, udgangseffekt (A)
|2,5
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|12,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|1186 x 355 x 1026
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger
- Batteri: 18 V / 5,0 Ah Battery Power-batteri (1 stk.)
- Oplader: 18 V Battery Power hurtigoplader (1 stk.)
- Bioklip kit
- Græsfanger
Udstyr
- Klinge
- Styregreb, kan indstilles i højden
- Indbygget bærehåndtag
- Display med niveauindikator
Videoer
Anvendelsesområder
- Græsplæne