LMO 3-18 Battery Set batteridrevne plæneklipper er let, manøvredygtig og har en kraftig børsteløs motor. Plæner på op til 350 m² klippes hurtigt og præcist. Arbejdsbredden er 34 cm, og klippehøjden kan justeres til et af fem niveauer, der spænder fra 25 til 60 mm. Takket være iPower funktionen, justeres hastigheden automatisk til græssets forhold mens græsset bliver slået. Langs kanter eller kantsten retter plænekammen græsstråene ud og sikrer, at intet strå bliver overset. Med 2-i-1 klippesystemet, bliver græsslåningen jævt fordelt over plænen som naturlig gødning under bioklipning eller opsamles i 35 liters græsopsamlingsbeholderen - for uafbrudt klipning i længere tid. Styrehåndtaget kan justeres i højden for en behagelig arbejdsposition. Når rammen er foldet op, sparer den plads ved opbevaring. Der er integrerede transporthåndtag, som gør det nemmere at bære den op af trapper og over trin. Batteri og hurtiglader er inkluderet.