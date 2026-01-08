Kraftfuld og meget manøvredygtig: Med to 18 volts batterier og en børsteløs 36 volts motor er LMO 4-18 Dual Battery Set den ideelle løsning til plæner på op til 450 kvadratmeter. Den lave vægt gør plæneklipperen særdeles manøvredygtig og adræt. Den kan manøvreres ubesværet selv over ujævnt terræn og rundt om forhindringer. Arbejdsbredden er 37 centimeter, og klippehøjden kan justeres centralt på fem niveauer mellem 25 og 65 millimeter. Takket være den intelligente motorstyring i iPower funktionen tilpasses hastigheden automatisk til græsforholdene under klipningen. Plænekammene fanger automatisk græsset, selv når det vokser tæt på kanterne. Med 2-i-1 klippesystemet fordeles afklippet jævnt over plænen gennem en mulchprop, der fungerer som gødning, eller opsamles i den store 40 liters græsopsamlingsbeholder - for uafbrudt klipning i længere tid. Styrestangen kan justeres i højden, så man får en behagelig arbejdsstilling. Når rammen er foldet sammen, fylder den mindre ved opbevaring. Der er et stort, robust håndtag til at bære op ad trapper og over trin. Batterier og hurtigoplader medfølger.