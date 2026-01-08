LMO 4-18 Dual Batteri Sæt
To 18 V batterier til en kraftig 36 V motor kombineret med en klippebredde på 37 cm - ideel til plæner på op til 450 m². Batterier og hurtigoplader medfølger.
Kraftfuld og meget manøvredygtig: Med to 18 volts batterier og en børsteløs 36 volts motor er LMO 4-18 Dual Battery Set den ideelle løsning til plæner på op til 450 kvadratmeter. Den lave vægt gør plæneklipperen særdeles manøvredygtig og adræt. Den kan manøvreres ubesværet selv over ujævnt terræn og rundt om forhindringer. Arbejdsbredden er 37 centimeter, og klippehøjden kan justeres centralt på fem niveauer mellem 25 og 65 millimeter. Takket være den intelligente motorstyring i iPower funktionen tilpasses hastigheden automatisk til græsforholdene under klipningen. Plænekammene fanger automatisk græsset, selv når det vokser tæt på kanterne. Med 2-i-1 klippesystemet fordeles afklippet jævnt over plænen gennem en mulchprop, der fungerer som gødning, eller opsamles i den store 40 liters græsopsamlingsbeholder - for uafbrudt klipning i længere tid. Styrestangen kan justeres i højden, så man får en behagelig arbejdsstilling. Når rammen er foldet sammen, fylder den mindre ved opbevaring. Der er et stort, robust håndtag til at bære op ad trapper og over trin. Batterier og hurtigoplader medfølger.
Funktioner og fordele
18 V + 18 V = 36 V strømKraftig 36 V-motor drevet af to 18 V Li-Ion batterier.
Kraftfuld børsteløs motorHøj ydeevne og længere produktlevetid
iPowerEkstra ydeevne og optimeret batteritid. Takket være den intelligente motorstyring tilpasser hastigheden sig automatisk til græsforholdene under klipningen.
2-i-1 klippesystem
- Det skårne græs opsamles effektivt i græsfangerbeholderen under klipning.
- Bioklip: Ved at bruge bioklip-kit spredes det skårne græs over græsplænen som naturlig gødning.
- Skarpe stålklinger, så græsset skæres af med et rent snit, og blokeringer med græs undgås.
Effektiv fyldning af græsopsamlingsbeholderen
- Takket være den optimerede luftstrømning fyldes græsopsamlingsbeholderen op til 95 %. Det betyder mindre stoptid under arbejdet.
- Klappen på græsopsamlingsbeholderen lukker, når den er helt fuld og skal tømmes.
Nem justering af klippehøjden
- Med en enkelt bevægelse kan klippehøjden nemt justeres til et af fem niveauer fra 25 mm til 65 mm.
Slår græsset helt ind til plænekanten
- Plænekammen griber automatisk fat i det græs, der gror helt op mod kanten.
Pladsbesparende design
- Græsopsamleren af tekstil kan foldes og tager meget lidt plads, når den ligger på plæneklipperen.
- Det sammenklappelige styrehåndtag sikrer pladsbesparende opbevaring.
Indbygget bærehåndtag
- Indbygget bærehåndtag sikrer nem transport.
Ergonomisk betjeningskoncept
- Styrehåndtaget kan indstilles individuelt til din kropshøjde, så du altid kan arbejde i fuldt oprejst stilling.
- Skumhåndtaget betyder, at det kan holdes sikkert og føles behageligt.
- Styrestangen i fuld længde på styrehåndtaget gør betjeningen enkel.
Specifikationer
Teknisk data
|Motorspænding (V)
|36
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Skærebredde (cm)
|37
|Skærehøjde (mm)
|25 - 65
|Indstilling af skærehøjde
|5 stk.
|Kapacitet af græsopsamler (l)
|40
|Fremdrift
|Motor uden børste.
|Hastighed (rpm)
|3500
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|5
|Antal batterier krævet (Stk.)
|2
|Ydelse pr. opladning* (m²)
|max. 450 (5 Ah)
|Batteritid pr. opladning (min)
|max. 40 (5 Ah)
|Opladningstid, batteri (min)
|94 / 143
|Output power, udgangseffekt (A)
|2,5
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|14,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|1222 x 437 x 1002
Scope of supply
- Variant: Batterier og oplader inkluderet
- Batteri: 18 V / 5,0 Ah Batteri Strømforsyningsbatteri (2 stk.)
- Oplader: 18 V Battery Power hurtigoplader (2 stk.)
- Bioklip kit
- Græsfanger
Udstyr
- Klinge
- Styregreb, kan indstilles i højden
- Indbygget bærehåndtag
- Display med niveauindikator
Videoer
Anvendelsesområder
- Græsplæne