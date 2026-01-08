Med to 18 volts batterier og en kraftig, børsteløs 36 volts motor er LMO 5-18 Dual Battery Set lige så velegnet derhjemme som til store plæner på op til 550 m². Den lette og manøvredygtige græsslåmaskine kan ubesværet skubbes over ujævnt terræn og rundt om forhindringer. Arbejdsbredden er 41 cm, og klippehøjden kan justeres til et af seks niveauer, der spænder fra 25 til 75 cm. Takket være den intelligente motorstyring af iPower funktionen, justeres hastigheden automatisk til græssets forhold under græsslåningen. Langs kanter eller kantsten retter plænekammen græsstråene ud og sikrer, at intet strå bliver overset. Med 2-i-1 klippesystemet kan græsafklippet fordeles jævnt over plænen som naturlig gødning under bioklipning eller opsamles i 45 liters græsopsamlingsbeholderen - for uafbrudt klipning i længere tid. Det teleskopiske design af styrehåndtaget betyder, at den kan justeres til en mere behagelig arbejdsposition. Når rammen er foldet op, sparer den plads ved opbevaring. Der er et stort, robust håndtag til nemmere at bære maskinen op ad trapper og over trin.Batterier og hurtiglader er inkluderede.