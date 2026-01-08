LMO 5-18 Dual Batteri Sæt
Med dobbelt så meget kraft: den kraftige LMO 5-18 Dual Battery Set græsslåmaskine på 36 volt, er drevet af to 18 volt batterier. Batterier og hurtiglader er inkluderet i sættet.
Med to 18 volts batterier og en kraftig, børsteløs 36 volts motor er LMO 5-18 Dual Battery Set lige så velegnet derhjemme som til store plæner på op til 550 m². Den lette og manøvredygtige græsslåmaskine kan ubesværet skubbes over ujævnt terræn og rundt om forhindringer. Arbejdsbredden er 41 cm, og klippehøjden kan justeres til et af seks niveauer, der spænder fra 25 til 75 cm. Takket være den intelligente motorstyring af iPower funktionen, justeres hastigheden automatisk til græssets forhold under græsslåningen. Langs kanter eller kantsten retter plænekammen græsstråene ud og sikrer, at intet strå bliver overset. Med 2-i-1 klippesystemet kan græsafklippet fordeles jævnt over plænen som naturlig gødning under bioklipning eller opsamles i 45 liters græsopsamlingsbeholderen - for uafbrudt klipning i længere tid. Det teleskopiske design af styrehåndtaget betyder, at den kan justeres til en mere behagelig arbejdsposition. Når rammen er foldet op, sparer den plads ved opbevaring. Der er et stort, robust håndtag til nemmere at bære maskinen op ad trapper og over trin.Batterier og hurtiglader er inkluderede.
Funktioner og fordele
18 V + 18 V = 36 V strømKraftig 36 V-motor drevet af to 18 V Li-Ion batterier.
Kraftfuld børsteløs motorHøj ydeevne og længere produktlevetid
iPowerEkstra ydeevne og optimeret batteritid. Takket være den intelligente motorstyring tilpasser hastigheden sig automatisk til græsforholdene under klipningen.
2-i-1 klippesystem
- Det skårne græs opsamles effektivt i græsfangerbeholderen under klipning.
- Bioklip: Ved at bruge bioklip-kit spredes det skårne græs over græsplænen som naturlig gødning.
Effektiv fyldning af græsopsamlingsbeholderen
- Takket være den optimerede luftstrømning fyldes græsopsamlingsbeholderen op til 95 %. Det betyder mindre stoptid under arbejdet.
- Klappen på græsopsamlingsbeholderen lukker, når den er helt fuld og skal tømmes.
Nem justering af klippehøjden
- Med en enkelt bevægelse kan klippehøjden nemt justeres til et af seks niveauer, som rækker fra 25 til 70 mm.
Slår græsset helt ind til plænekanten
- Plænekammen griber automatisk fat i det græs, der gror helt op mod kanten.
Pladsbesparende design
- Græsopsamleren af tekstil kan foldes og tager meget lidt plads, når den ligger på plæneklipperen.
- Det sammenklappelige styrehåndtag sikrer pladsbesparende opbevaring.
Indbygget bærehåndtag
- Indbygget bærehåndtag sikrer nem transport.
Ergonomisk betjeningskoncept
- Hurtigudløsende spændeanordninger til nem låsning. Justerbar vinkel sikrer arbejde i oprejst stilling.
- Skumhåndtaget betyder, at det kan holdes sikkert og føles behageligt.
- Styrestangen i fuld længde på styrehåndtaget gør betjeningen enkel.
Specifikationer
Teknisk data
|Motorspænding (V)
|36
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Skærebredde (cm)
|41
|Skærehøjde (mm)
|25 - 70
|Indstilling af skærehøjde
|6 stk.
|Kapacitet af græsopsamler (l)
|45
|Fremdrift
|Motor uden børste.
|Hastighed (rpm)
|3500
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|5
|Antal batterier krævet (Stk.)
|2
|Ydelse pr. opladning* (m²)
|max. 550 (5 Ah)
|Batteritid pr. opladning (min)
|max. 40 (5 Ah)
|Opladningstid, batteri (min)
|94 / 143
|Output power, udgangseffekt (A)
|2,5
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|14
|Mål (L x B x H) (mm)
|1245 x 440 x 1031
Scope of supply
- Variant: Batterier og oplader inkluderet
- Batteri: 18 V / 5,0 Ah Batteri Strømforsyningsbatteri (2 stk.)
- Oplader: 18 V Battery Power hurtigoplader (2 stk.)
- Bioklip kit
- Græsfanger
Udstyr
- Klinge
- Styregreb, kan indstilles i højden
- Indbygget bærehåndtag
- Display med niveauindikator
Videoer
Anvendelsesområder
- Græsplæne