HGE 18-45 Batteri
Letvægtshækkeklipperen til nemt, ubesværet arbejde: Den ledningsfri hækkeklipper HGE 18-45 med diamantslebet klinge sikrer præcis klipning.Batteri og lader medfølger ikke.
Takket være den lave vægt forhindrer den batteridrevne hækkeklipper HGE 18-45 Batteri, at arme og skuldre bliver trætte, og det sparer en masse energi. Den diamantslebne klinge sikrer præcis klipning. Håndtagets ergonomiske design gør desuden håndteringen bekvem og sikker. Dobbeltsikringen beskytter også mod utilsigtet start af hækkeklipperen.
Funktioner og fordele
LetvægtsSkuldre og arme bliver ikke trætte, heller ikke efter længere tids arbejde.
Diamantslebet klingeKlingen sikrer præcise klipperesultater.
Ergonomisk designet håndtagBehageligt og sikkert greb, også ved længere tids arbejde.
2-hånds sikkerhedskredsløb
- Forhindrer utilsigtet start af hækklipperen.
Kärchers 18 V Battery Power platform
- Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet.
- Effektive lithium-ion celler med lang levetid
- Det udskiftelige batteri kan bruges i alle andre Kärcher 18 V Battery Power platform enheder.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Skærelængde (cm)
|45
|Tandafstand (mm)
|18
|Hastighedsjustering
|Nej
|Klingehastighed (skæring/min)
|2700
|Skæretype
|Stødt, diamantmalet
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|18
|Ydelse pr. opladning* (m)
|max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5 Ah)
|Batteritid pr. opladning (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5 Ah)
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|2,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|3,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|895 x 243 x 171
* Højde på hæk: 1 m, en side skåret
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
- Bladbeskyttelse
Videoer
Anvendelsesområder
- Hække, buske
- Til buske.
