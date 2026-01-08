HGE 18-45 Batteri Sæt
Den batteridrevne hækkeklipper HGE 18-45 Batteri Sæt er effektiv og energibesparende takket være den lave vægt og den præcise klipning med diamantslebet klinge. Battri og oplader medfølger.
Den batteridrevne hækkeklipper HGE 18-454 Batteri Sæt har en meget lav vægt og sikrer derfor nemt, ubesværet arbejde, uden at skuldre og arme bliver trætte. Det ergonomiske greb gør den brugervenlig og sikker. Den diamantslebne klinge sikrer præcis klipning. Desuden forhindrer dobbeltsikringen utilsigtet start af den ledningsfri hækkeklipper. Kärcher 18V / 2,5 Ah batteri og oplader medfølger. Batteriet kan bruges til alle Kärcers andre 18 V havemaskiner.
Funktioner og fordele
LetvægtsSkuldre og arme bliver ikke trætte, heller ikke efter længere tids arbejde.
Diamantslebet klingeKlingen sikrer præcise klipperesultater.
Ergonomisk designet håndtagBehageligt og sikkert greb, også ved længere tids arbejde.
2-hånds sikkerhedskredsløb
- Forhindrer utilsigtet start af hækklipperen.
Kärchers 18 V Battery Power platform
- Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet.
- Effektive lithium-ion celler med lang levetid
- Det udskiftelige batteri kan bruges i alle andre Kärcher 18 V Battery Power platform enheder.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Skærelængde (cm)
|45
|Tandafstand (mm)
|18
|Hastighedsjustering
|Nej
|Klingehastighed (skæring/min)
|2700
|Skæretype
|Stødt, diamantmalet
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Ydelse pr. opladning* (m)
|max. 250 (2,5 Ah)
|Batteritid pr. opladning (min)
|max. 35 (2,5 Ah)
|Opladningstid med standardoplader (min)
|300
|Output power, udgangseffekt (A)
|0,5
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|2,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|4,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|895 x 243 x 171
* Højde på hæk: 1 m, en side skåret
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger
- Batteri: 18 V / 2,5 Ah Batteri Power batteri (1 stk.)
- Oplader: 18 V Battery Power standard oplader (1 stk.)
- Bladbeskyttelse
Videoer
Anvendelsesområder
- Hække, buske
- Til buske.