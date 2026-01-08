HGE 18-45 Batteri Sæt

Den batteridrevne hækkeklipper HGE 18-45 Batteri Sæt er effektiv og energibesparende takket være den lave vægt og den præcise klipning med diamantslebet klinge. Battri og oplader medfølger.

Den batteridrevne hækkeklipper HGE 18-454 Batteri Sæt har en meget lav vægt og sikrer derfor nemt, ubesværet arbejde, uden at skuldre og arme bliver trætte. Det ergonomiske greb gør den brugervenlig og sikker. Den diamantslebne klinge sikrer præcis klipning. Desuden forhindrer dobbeltsikringen utilsigtet start af den ledningsfri hækkeklipper. Kärcher 18V / 2,5 Ah batteri og oplader medfølger. Batteriet kan bruges til alle Kärcers andre 18 V havemaskiner.

Funktioner og fordele
HGE 18-45 Batteri Sæt: Letvægts
Letvægts
Skuldre og arme bliver ikke trætte, heller ikke efter længere tids arbejde.
HGE 18-45 Batteri Sæt: Diamantslebet klinge
Diamantslebet klinge
Klingen sikrer præcise klipperesultater.
HGE 18-45 Batteri Sæt: Ergonomisk designet håndtag
Ergonomisk designet håndtag
Behageligt og sikkert greb, også ved længere tids arbejde.
2-hånds sikkerhedskredsløb
  • Forhindrer utilsigtet start af hækklipperen.
Kärchers 18 V Battery Power platform
  • Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet.
  • Effektive lithium-ion celler med lang levetid
  • Det udskiftelige batteri kan bruges i alle andre Kärcher 18 V Battery Power platform enheder.
Specifikationer

Teknisk data

Batteridrevet maskine
Batteriplatform 18 V Batteriplatform
Skærelængde (cm) 45
Tandafstand (mm) 18
Hastighedsjustering Nej
Klingehastighed (skæring/min) 2700
Skæretype Stødt, diamantmalet
Batteritype Lithium-ion genopladeligt batteri
Spænding (V) 18
Kapacitet (Ah) 2,5
Ydelse pr. opladning* (m) max. 250 (2,5 Ah)
Batteritid pr. opladning (min) max. 35 (2,5 Ah)
Opladningstid med standardoplader (min) 300
Output power, udgangseffekt (A) 0,5
Strømforsyning til batterioplader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farve Gul
Vægt uden tilbehør (kg) 2,7
Vægt inkl. emballage (kg) 4,7
Mål (L x B x H) (mm) 895 x 243 x 171

* Højde på hæk: 1 m, en side skåret

Scope of supply

  • Variant: Batteri og oplader medfølger
  • Batteri: 18 V / 2,5 Ah Batteri Power batteri (1 stk.)
  • Oplader: 18 V Battery Power standard oplader (1 stk.)
  • Bladbeskyttelse
HGE 18-45 Batteri Sæt
HGE 18-45 Batteri Sæt
Videoer
Anvendelsesområder
  • Hække, buske
  • Til buske.
Tilbehør
Alle produkter, der bruger samme batteri