Den batteridrevne hækkeklipper HGE 18-454 Batteri Sæt har en meget lav vægt og sikrer derfor nemt, ubesværet arbejde, uden at skuldre og arme bliver trætte. Det ergonomiske greb gør den brugervenlig og sikker. Den diamantslebne klinge sikrer præcis klipning. Desuden forhindrer dobbeltsikringen utilsigtet start af den ledningsfri hækkeklipper. Kärcher 18V / 2,5 Ah batteri og oplader medfølger. Batteriet kan bruges til alle Kärcers andre 18 V havemaskiner.