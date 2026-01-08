HGE 18-50 Batteri
Udstyret med et greb, der kan drejes 180°, og en praktisk grenkost. Med den batteridrevne HGE 18-45 Batteri hækkeklipper bliver hækkeklipning nem, sikker og præcis.Batteri og lader medfølger ikke.
Med den batteridrevne hækkeklipper HGE 18-45 Batteri Sæt kan hækkeklipning næppe blive lettere. F.eks. har den et greb, der kan drejes 180°, hvilket forhindrer, at arme og skuldre bliver trætte i de forskellige arbejdsstillinger som f.eks. ved vertikal klipning. Grenkosten er også ekstremt praktisk. Den sikrer, at hækafklippet ikke falder ind i hækken, men at det nemt kan samles op fra jorden. Klingen på den batteridrevne hækkeklipper er diamantslebet, hvilket giver ekstremt præcis klipning. Klingen har også en indbygget skærm og et løfteøje. Det beskytter bygninger, gulve og naturligvis selve klingen mod beskadigelse - og betyder, at hækkeklipperen kan hænges op på væggen for at spare plads. En anden vigtig egenskab hos den batteridrevne hækkeklipper er savefunktionen. Den kan anvendes til at klippe tykke grene uden problemer. Andre praktiske egenskaber: Anti-blokeringssystemet, så der kan arbejdes uden afbrydelser.
Funktioner og fordele
Drejeligt håndtagHåndtaget kan drejes 180° i forskellige trin for at sikre en behagelig arbejdsstilling.
AfklipsfejebladFejer bekvemt hækafklip, som normalt ville lande inde i hækken, ned på jorden.
SavefunktionSærdeles praktisk til hække med enkelte tykke grene.
Diamantslebet klinge
- Klingen sikrer præcise klipperesultater.
Ergonomisk designet håndtag
- Behageligt og sikkert greb, også ved længere tids arbejde.
Sikkerhedsbeskyttelse
- Beskytter klingen og forhindrer skader på bygninger og gulve.
- Med indbygget ophæng til praktisk opbevaring på væggen.
2-hånds sikkerhedskredsløb
- Forhindrer utilsigtet start af hækklipperen.
Kärchers 18 V Battery Power platform
- Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet.
- Effektive lithium-ion celler med lang levetid
- Det udskiftelige batteri kan bruges i alle andre Kärcher 18 V Battery Power platform enheder.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Skærelængde (cm)
|50
|Tandafstand (mm)
|22
|Hastighedsjustering
|Nej
|Klingehastighed (skæring/min)
|2700
|Skæretype
|Stødt, diamantmalet
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|18
|Ydelse pr. opladning* (m)
|max. 325 (2,5 Ah) / max. 650 (5 Ah)
|Batteritid pr. opladning (min)
|max. 40 (2,5 Ah) / max. 80 (5 Ah)
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|2,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|4,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|970 x 213 x 188
* Højde på hæk: 1 m, en side skåret
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
- Bladbeskyttelse
- Afklipsfejeblad
Udstyr
- Greb: Roterbar
- Savefunktion
- Sikkerhedsbeskyttelse
- Vægophæng
Videoer
Anvendelsesområder
- Hække, buske
- Til buske.
Tilbehør
Alle produkter, der bruger samme batteri
HGE 18-50 Batteri reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.