HGE 18-50 Batteri Sæt

18V batteri og hurtigoplader er inkludert med den batteridrevne hækkeklipper HGE 18-50 Batteri Sæt. Grebet, som kan drejes 180°, og grenkosten sikrer bekvem hækkeklipning.

Slut med trætte skuldre og arme: Takket være grebet, som kan drejes 180°, sikrer hækkeklipperen HGE 18-50 Batteri Sæt en bekvem arbejdsstilling hele tiden, f.eks. i forbindelse med vertikal klipning. Derudover har den batteridrevne hækkeklipper en række praktiske funktioner.Dobbeltsikringen forhindrer utilsigtet start af redskabet. Med savefunktionen er tykke grene nemme at klippe over. Anti-blokeringssystemet betyder, at du kan arbejde uden afbrydelser. Og grenkosten flytter hækafklip, der ellers ville lande inde i hækken, direkte ned på jorden. Den batteridrevne hækkeklippers klinge er diamantslebet og klipper derfor meget præcist. Den ekstra klingeskærm med indbygget løfteøje beskytter bygninger, gulve og selve klingen mod beskadigelse, og så kan hækkeklipperen hænges op på væggen for at spare plads. Batteriet kan bruges til alle Kärcers andre 18 V havemaskiner.

Funktioner og fordele
Drejeligt håndtag
Drejeligt håndtag
Håndtaget kan drejes 180° i forskellige trin for at sikre en behagelig arbejdsstilling.
Afklipsfejeblad
Afklipsfejeblad
Fejer bekvemt hækafklip, som normalt ville lande inde i hækken, ned på jorden.
Savefunktion
Savefunktion
Særdeles praktisk til hække med enkelte tykke grene.
Diamantslebet klinge
  • Klingen sikrer præcise klipperesultater.
Ergonomisk designet håndtag
  • Behageligt og sikkert greb, også ved længere tids arbejde.
Sikkerhedsbeskyttelse
  • Beskytter klingen og forhindrer skader på bygninger og gulve.
  • Med indbygget ophæng til praktisk opbevaring på væggen.
2-hånds sikkerhedskredsløb
  • Forhindrer utilsigtet start af hækklipperen.
Kärchers 18 V Battery Power platform
  • Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet.
  • Effektive lithium-ion celler med lang levetid
  • Det udskiftelige batteri kan bruges i alle andre Kärcher 18 V Battery Power platform enheder.
Specifikationer

Teknisk data

Batteridrevet maskine
Batteriplatform 18 V Batteriplatform
Skærelængde (cm) 50
Tandafstand (mm) 22
Hastighedsjustering Nej
Klingehastighed (skæring/min) 2700
Skæretype Stødt, diamantmalet
Batteritype Lithium-ion genopladeligt batteri
Spænding (V) 18
Kapacitet (Ah) 2,5
Ydelse pr. opladning* (m) max. 325 (2,5 Ah)
Batteritid pr. opladning (min) max. 40 (2,5 Ah)
Opladningstid, batteri (min) 44 / 83
Output power, udgangseffekt (A) 2,5
Strømforsyning til batterioplader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farve Gul
Vægt uden tilbehør (kg) 2,9
Vægt inkl. emballage (kg) 5,8
Mål (L x B x H) (mm) 970 x 213 x 188

* Højde på hæk: 1 m, en side skåret

Scope of supply

  • Variant: Batteri og oplader medfølger
  • Batteri: 18 V / 2,5 Ah Batteri Power batteri (1 stk.)
  • Oplader: 18 V Battery Power hurtigoplader (1 stk.)
  • Bladbeskyttelse
  • Afklipsfejeblad

Udstyr

  • Greb: Roterbar
  • Savefunktion
  • Sikkerhedsbeskyttelse
  • Vægophæng
Videoer
Anvendelsesområder
  • Hække, buske
  • Til buske.
Tilbehør
