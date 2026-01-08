Slut med trætte skuldre og arme: Takket være grebet, som kan drejes 180°, sikrer hækkeklipperen HGE 18-50 Batteri Sæt en bekvem arbejdsstilling hele tiden, f.eks. i forbindelse med vertikal klipning. Derudover har den batteridrevne hækkeklipper en række praktiske funktioner.Dobbeltsikringen forhindrer utilsigtet start af redskabet. Med savefunktionen er tykke grene nemme at klippe over. Anti-blokeringssystemet betyder, at du kan arbejde uden afbrydelser. Og grenkosten flytter hækafklip, der ellers ville lande inde i hækken, direkte ned på jorden. Den batteridrevne hækkeklippers klinge er diamantslebet og klipper derfor meget præcist. Den ekstra klingeskærm med indbygget løfteøje beskytter bygninger, gulve og selve klingen mod beskadigelse, og så kan hækkeklipperen hænges op på væggen for at spare plads. Batteriet kan bruges til alle Kärcers andre 18 V havemaskiner.