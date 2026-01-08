BLV 18-200 Batteri
Suge, blæse, bioklippe - BLV 18 V Batteri løvblæser og -suger kan det hele, hvilket gør den uundværlig, når haven skal holdes pæn. Batteri og lader medfølger ikke.
Det er ikke kun om efteråret, at der falder blade ned. Også om foråret og om sommeren falder blomster fra frugttræerne og løv fra afblomstrede planter samt andet vissent materiale ned på plæner, stier og terrasser. Der findes et redskab, der kan gøre stort set enhver opgave mindre besværlig: BLV 18-200 Batteri løvblæser og -suger. Det praktiske redskab med 2-håndsgreb, der sikrer optimal vægtfordeling, samler selv vådt løv op fra svært tilgængelige hjørner og kroge. Den funktionelle 3-i-1 maskine med den store opsamlingssæk styres via et vælgerhåndtag, som også gør det muligt at benytte suge- og blæsefunktionerne samtidigt. Med den trinløse hastighedsindstilling kan luftens hastighed tilpasses, så den ønskede rengøringseffekt opnås - fra en blid brise til midlertidig Turbo Boost. For at kunne arbejde uafbrudt med løvblæseren i længere tid uden at blive træt, gør det aftagelige styrehjul arbejdetlettere og mere effektivt, og der er stort fokus på bærekomfort både i forhold til de ergonomiske funktioner og vægt. Løvblæseren bruger Kärcher 18 V genopladeligt batteri. Batteri og oplader er ikke inkluderet.
Funktioner og fordele
Turbo BoostGiver et midlertidigt boost til suge- og blæsefunktionen
Trinløs hastighedsreguleringHastigheden kan hele tiden tilpasses opgaven.
Vælgerhåndtag til indstilling af funktionLøbende skift mellem sugning og blæsning - ellerkombiner begge funktioner.
2-håndsgreb
- Sikrer perfekt vægtfordeling og nem håndtering.
Aftagelige styrehjul
- Gør arbejdet både nemmere og mere effektivt.
45-liters pose
- Sikrer uafbrudt arbejde i lang tid.
Motor uden børste.
- Sikrer længere batteritid og længere levetid.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Fremdrift
|Motor uden børste.
|Turboknap
|Ja
|Hastighedsjustering
|Ja
|Støjniveau under drift (dB(A))
|107
|Blæseindstilling, hastighed (km/h)
|max. 200
|Sugeindstilling, hastighed (km/h)
|max. 130
|Opsamlingsposevolumen (l)
|45
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|18
|Effekt pr. batteriopladning - Blæseindstilling (m²)
|max. 425 (2,5 Ah) / max. 850 (5 Ah)
|Effekt pr. batteriopladning - Sugeindstilling (l)
|max. 45 (2,5 Ah) / max. 90 (5 Ah)
|Batteritid pr. opladning (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5 Ah)
|Farve
|sort
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|1243 x 171 x 376
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
- Græsopsamler
- Aftagelige styrehjul
- Skulderstrop
Anvendelsesområder
- Fjerne blade omkring huset.
- Fjerne grønt affald efter busk- og hækkeklipning.
- Stier rundt om huset.
- Områder rundt om hjemmet og haven.
