LBL 2 Batteri
Den kraftfulde 18 V batteri løvblæser fra Kärcher opnår en maksimal lufthastighed på hele 210 km/t, og er imponerende ergonomisk og har en god balance.
Den velafbalancerede LBL 2 Batteri løvblæser passer ergonomisk godt i hånden og opnår en maksimal lufthastighed på 210 km/t. Og den aftagelige flade dyse med kant gør det muligt at flytte bladene på en kontrolleret og målrettet måde, således at fugtige og nedtrådte blade let løsnes. Batteri er ikke inkluderet.
Funktioner og fordele
BlæserørFjerner kraftfuldt blade og løst snavs rundt om hjemmet og i garagen.
Aftagelig fladdysePræcis og fokuseret rengøring. Bladene kan for eksempel blæses specifikt ind i en bunke.
Integreret skrabekantVåde blade og komprimeret snavs kan løsnes ved hjælp af skrabekanten.
Ergonomisk udformet
- Perfekt afbalanceret til nem rengøring.
Bajonet fastgørelse
- Blæserøret kan nemt fjernes, så enheden optager mindre plads ved opbevaring.
Kärchers 18 V Battery Power platform
- Langvarig og kraftig takket være lithium-ionceller.
- Det udskiftelige batteri kan bruges i alle andre Kärcher 18 V Battery Power platform enheder.
- Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Lufthastighed (km/h)
|max. 210
|Luftgennemstrømning (m³/h)
|220
|Hastighedsjustering
|Nej
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|18
|Ydelse pr. batteriopladning (m²)
|max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5 Ah)
|Batteritid pr. opladning (min)
|max. 22 (2,5 Ah) / max. 44 (5 Ah)
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|3,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|975 x 170 x 305
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
- Blæserør
- Flad dyse inkl. skrabekant
Videoer
Anvendelsesområder
- Fjerne blade omkring huset.
- Fjerne grønt affald efter busk- og hækkeklipning.
- Stier rundt om huset.
- Områder rundt om hjemmet og haven.
Tilbehør
LBL 2 Batteri reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.