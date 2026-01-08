LBL 2 Batterisæt
Den kraftfulde 18 V Kärcher batteri løvblæser inkl. batteri og batterioplader. Den opnår en maksimal lufthastighed på hele 210 km/t og er perfekt afbalanceret med det ergonomiske håndtag.
LBL 2 Batterisæt løvblæser er særdeles effektiv. Denne løvblæser leverer en maskimal luftgennemstrømning på hele 210 km/t og er samtidig perfekt afbalanceret og ligger ergonomisk rigtigt i hånden. For at sikre, at bladene bliver løsnet og flyttet på en let og kontrolleret måde, medfølger en flad dyse med skrabekant. Til denne maskine medfølger der et Kärcher 18 V Battery Power udskifteligt batteri og oplader.
Funktioner og fordele
BlæserørFjerner kraftfuldt blade og løst snavs rundt om hjemmet og i garagen.
Aftagelig fladdysePræcis og fokuseret rengøring. Bladene kan for eksempel blæses specifikt ind i en bunke.
Integreret skrabekantVåde blade og komprimeret snavs kan løsnes ved hjælp af skrabekanten.
Ergonomisk udformet
- Perfekt afbalanceret til nem rengøring.
Bajonet fastgørelse
- Blæserøret kan nemt fjernes, så enheden optager mindre plads ved opbevaring.
Kärchers 18 V Battery Power platform
- Langvarig og kraftig takket være lithium-ionceller.
- Det udskiftelige batteri kan bruges i alle andre Kärcher 18 V Battery Power platform enheder.
- Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Lufthastighed (km/h)
|max. 210
|Luftgennemstrømning (m³/h)
|220
|Hastighedsjustering
|Nej
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Ydelse pr. batteriopladning (m²)
|max. 400 (2,5 Ah)
|Batteritid pr. opladning (min)
|max. 22 (2,5 Ah)
|Opladningstid med standardoplader (min)
|300
|Output power, udgangseffekt (A)
|0,5
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|3,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|975 x 170 x 305
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger
- Batteri: 18 V / 2,5 Ah Batteri Power batteri (1 stk.)
- Oplader: 18 V Battery Power standard oplader (1 stk.)
- Blæserør
- Flad dyse inkl. skrabekant
Videoer
Anvendelsesområder
- Fjerne blade omkring huset.
- Fjerne grønt affald efter busk- og hækkeklipning.
- Stier rundt om huset.
- Områder rundt om hjemmet og haven.