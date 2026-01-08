LBL 2 Batterisæt

Den kraftfulde 18 V Kärcher batteri løvblæser inkl. batteri og batterioplader. Den opnår en maksimal lufthastighed på hele 210 km/t og er perfekt afbalanceret med det ergonomiske håndtag.

LBL 2 Batterisæt løvblæser er særdeles effektiv. Denne løvblæser leverer en maskimal luftgennemstrømning på hele 210 km/t og er samtidig perfekt afbalanceret og ligger ergonomisk rigtigt i hånden. For at sikre, at bladene bliver løsnet og flyttet på en let og kontrolleret måde, medfølger en flad dyse med skrabekant. Til denne maskine medfølger der et Kärcher 18 V Battery Power udskifteligt batteri og oplader.

Funktioner og fordele
LBL 2 Batterisæt: Blæserør
Blæserør
Fjerner kraftfuldt blade og løst snavs rundt om hjemmet og i garagen.
LBL 2 Batterisæt: Aftagelig fladdyse
Aftagelig fladdyse
Præcis og fokuseret rengøring. Bladene kan for eksempel blæses specifikt ind i en bunke.
LBL 2 Batterisæt: Integreret skrabekant
Integreret skrabekant
Våde blade og komprimeret snavs kan løsnes ved hjælp af skrabekanten.
Ergonomisk udformet
  • Perfekt afbalanceret til nem rengøring.
Bajonet fastgørelse
  • Blæserøret kan nemt fjernes, så enheden optager mindre plads ved opbevaring.
Kärchers 18 V Battery Power platform
  • Langvarig og kraftig takket være lithium-ionceller.
  • Det udskiftelige batteri kan bruges i alle andre Kärcher 18 V Battery Power platform enheder.
  • Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet.
Specifikationer

Teknisk data

Batteridrevet maskine
Batteriplatform 18 V Batteriplatform
Lufthastighed (km/h) max. 210
Luftgennemstrømning (m³/h) 220
Hastighedsjustering Nej
Batteritype Lithium-ion genopladeligt batteri
Spænding (V) 18
Kapacitet (Ah) 2,5
Ydelse pr. batteriopladning (m²) max. 400 (2,5 Ah)
Batteritid pr. opladning (min) max. 22 (2,5 Ah)
Opladningstid med standardoplader (min) 300
Output power, udgangseffekt (A) 0,5
Strømforsyning til batterioplader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farve Gul
Vægt uden tilbehør (kg) 2
Vægt inkl. emballage (kg) 3,9
Mål (L x B x H) (mm) 975 x 170 x 305

Scope of supply

  • Variant: Batteri og oplader medfølger
  • Batteri: 18 V / 2,5 Ah Batteri Power batteri (1 stk.)
  • Oplader: 18 V Battery Power standard oplader (1 stk.)
  • Blæserør
  • Flad dyse inkl. skrabekant
Videoer
Anvendelsesområder
  • Fjerne blade omkring huset.
  • Fjerne grønt affald efter busk- og hækkeklipning.
  • Stier rundt om huset.
  • Områder rundt om hjemmet og haven.
Tilbehør
