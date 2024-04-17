eco!Booster 130 til K 4 klassen

eco!Booster

Det er måske vores største WOW nogensinde: den ultraeffektive Kärcher eco!Booster. Med en 50 % højere rengøringsydelse bringer den WOW tilbage til sarte overflader endnu hurtigere og mere ubesværet end en konventionel fladstråledyse. Hvad der er særligt fantastisk er, at det giver 50 % højere vand- og energieffektivitet, hvilket sparer værdifulde ressourcer. Ved meget fastgroet snavs kan du fjerne mundstykket for at punktrense enkelte områder.