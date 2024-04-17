eco!Booster 130 til K 4 klassen

eco!Booster
Det er måske vores største WOW nogensinde: den ultraeffektive Kärcher eco!Booster. Med en 50 % højere rengøringsydelse bringer den WOW tilbage til sarte overflader endnu hurtigere og mere ubesværet end en konventionel fladstråledyse. Hvad der er særligt fantastisk er, at det giver 50 % højere vand- og energieffektivitet, hvilket sparer værdifulde ressourcer. Ved meget fastgroet snavs kan du fjerne mundstykket for at punktrense enkelte områder.
50% højere rengøringsydelse
For en hurtigere WOW faktor: eco!Booster sætter nye standarder, når det gælder rengøring af sarte overflader. Den fjerner snavs meget jævnt over et meget større område end den tidligere fladstråle. Det betyder, at snavset fjernes virkelig effektivt.
50% højere energieffektivitet
En højere rengøringsydelse for mindre energi: eco!Booster giver dig mulighed for at rengøre det samme område med den samme højtryksrenser, men på meget kortere tid.
50% højere vandeffektivitet
Hård mod snavs, men økonomisk med ressourcer: eco!Booster rengør områder hurtigt og grundigt, samtidig med at der spares på vandet.
* Sammenlignet med rengøringsevnen for en fladstråledyse.
** Baseret på evnen til at rengøre 50 procent mere areal end en flad stråle med samme mængde energi og vand.
Du kan finde det rigtige tilbehør her
Kärcher eco!Booster fås til mange af vores højtryksrensere til privat og erhvervsmæssig brug.
Home & Garden
eco!Booster til højtryksrensere fra Home & Garden-serien gør rengøringen i hjemmet endnu mere effektiv.
Professional
Den perfekte tilføjelse til vores professionelle højtryksrensere: eco!Booster til kommercielle og industrielle anvendelser.
Simpelthen uundværlig
Dens evne til at rengøre selv sarte overflader kraftfuldt og effektivt gør eco!Booster til en ægte allrounder.
Rengøring af facader
Snavs i sprækkerne på ru facadeoverflader er særligt genstridigt. eco!Boosters høje rengøringsevne og effektivitet gør, at du hurtigt og ubesværet kan fjerne ikke bare fint støv og sodpartikler, men også vækst som organisk vækst og mos.
Overflader af træ
eco!Booster er det nye benchmark for effektiv rengøring af træoverflader. Uanset om det er til rengøring af træmøbler eller hegn i private haver eller til professionel rengøring af hele træfacader, beklædninger eller gangbroer: Med en 50 procent højere arealydelse end en konventionel fladstråledyse sparer den kraftfulde eco!Booster tid, ressourcer og penge, uanset hvor den bruges.
Rengøring af køretøjer
Når man rengør køretøjer, handler det ikke kun om at forbedre deres udseende. Regelmæssig fjernelse af snavs som pollen, rester fra insekter, vejsalt osv. er grundlaget for en pleje, der opretholder køretøjets værdi. På trods af sin øgede effektivitet gør eco!Booster dette på en særlig ressourcebevarende måde.
Home & Garden
GØR RENT I STOR STIL. SPAR STORT PÅ VANDET.
Den nye ekstra effektive eco!Booster fra Kärcher. Få 50 % mere rengøringsydelse og spar vand, energi og tid. Det er måske vores største WOW nogensinde.
eco!Booster passer til alle Kärchers højtryksrensere i Home & Garden K 4-, K 5- og K 7 klassen. Du kan hurtigt finde den rigtige model til din højtryksrenser her.
eco!Booster 130 til K 4 klassen
eco!Booster 130 passer til alle Kärchers højtryksrensere i K 4 klassen. Du kan hurtigt finde den rigtige model til din K 4 højtryksrenser her.
eco!Booster 145 til K 5 klassen
eco!Booster 145 passer til alle Kärchers højtryksrensere i K 5 klassen. Du kan hurtigt finde den rigtige model til din K 5 højtryksrenser her.
eco!Booster 180 til K 7 klassen
eco!Booster 180 passer til alle Kärchers højtryksrensere i K 7 klassen. Du kan hurtigt finde den rigtige model til din K 7 højtryksrenser her.