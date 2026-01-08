Det har aldrig været så nemt, hurtigt og økonomisk at rengøre sarte overflader effektivt og grundigt. Med 50% højere rengøringsydelse og samme ressourceforbrug, tilbyder eco!Booster 180 50% højere vand- og energieffektivitet sammenlignet med Kärchers standard fladstråle. “Dette er blevet bekræftet af et selvstændigt testinstitut”. Dette gør rengøringen meget grundigt og hurtigt, hvilket sparer både tid og energi. Takket være den meget jævne fjernelse, er snavs samlet op meget effektivt og selv sarte materialer, såsom malede overflader eller træ, kan rengøres uden bekymring. På samme tid tilbyder eco!Booster 180 imponerende betjening: trods at den leverer en højere rengøringsydelse, opfattes lydniveauet under brug, 25% lavere end Kärcher standard fladstrålen. Med vedhæftelsen fjernet fra spraylancen, kan stædigt snavs blive tacklet. eco!Booster 180 er egnet til alle Kärchers højtryksrensere i K 7 klassen.