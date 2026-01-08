eco!Booster 180
Ideel til sarte overflader - eco!Booster 180 leverer en 50% højere rengøringsydelse end Kärcher standard fladstrålen, hvilket sparer vand, energi og tid.
Det har aldrig været så nemt, hurtigt og økonomisk at rengøre sarte overflader effektivt og grundigt. Med 50% højere rengøringsydelse og samme ressourceforbrug, tilbyder eco!Booster 180 50% højere vand- og energieffektivitet sammenlignet med Kärchers standard fladstråle. “Dette er blevet bekræftet af et selvstændigt testinstitut”. Dette gør rengøringen meget grundigt og hurtigt, hvilket sparer både tid og energi. Takket være den meget jævne fjernelse, er snavs samlet op meget effektivt og selv sarte materialer, såsom malede overflader eller træ, kan rengøres uden bekymring. På samme tid tilbyder eco!Booster 180 imponerende betjening: trods at den leverer en højere rengøringsydelse, opfattes lydniveauet under brug, 25% lavere end Kärcher standard fladstrålen. Med vedhæftelsen fjernet fra spraylancen, kan stædigt snavs blive tacklet. eco!Booster 180 er egnet til alle Kärchers højtryksrensere i K 7 klassen.
Funktioner og fordele
50% højere rengøringspræstation sammenlignet med Kärcher standard fladstråle.
- Grundig, hurtig og mere bæredygtig rengøring.
50 % højere vandeffektivitet*
- Sparer på vandet.
50 % højere energieffektivitet*
- Sparer energi.
Opfattet volumenreduktion af op til 25 %**
- Mere stille under brug.
Aftageligt tilbehør
- Fleksibel at bruge og opbevare.
Afmontering af redskabet med én hånd ved hjælp af udløserknapper
- Nem og bekvem adskillelse.
Enormt alsidig i anvendelse
- Særligt velegnet til sarte overflader som f.eks. maling eller træ.
Kompatibel med alle Kärchers højtryksrensere i K 7 klassen
- Perfekt til en efterfølgende opgradering.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|615 x 108 x 51
Til ældre højtrykspistoler fra før 2010 (Pistol M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) påkræves. /
* Baseret på evnen til at rengøre 50% mere overflade end Kärcher standard fladstråle med den samme mængde af energi og vand. /
** Sammenlignet med det opfattede lydniveau når man bruger Kärcher standard fladstråle. Den nøjagtige værdi kan måske variere alt efter hvilken enhed er brugt.
Videoer
Anvendelsesområder
- Køretøjer
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
- Små husfacader.
- Hegn.
- Områder rundt om hjemmet og haven.