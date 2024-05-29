RENGØRINGSMASKINER TIL HJEMMET

Rengøring kan være frustrerende og nogle gange drive dig til vanvid, hvis dine rengøringsmaskiner til hjemmet
ikke giver den ønskede WOW effekt. Med vores ultralette og innovative indendørs WOW produkter vil rengøring ikke længere drive dig til vanvid!

Find alle vores indendørs produkter hos vores forhandler

Klik på vores forhandlers logo og se deres online sortiment.

Månedens produkt

Hver måned har vi et udvalgt produkt, der er sat ekstra meget ned. Tilbuddene gælder kun én måned ad gangen, og den sidste måned er oktober.

Pakker med tilbehør

Klik på Læg alle i kurv ud for hver pakke og få tilbehøret/rengøringsmidlet gratis med ved brug af denne rabatkode: Indoor2025

Aktuelle kampagne tilbud
Kvinde rengører spejl med Kärcher’s rengøringsmaskiner til hjemmet

Fjern behovet for kemikalier med Kärchers rengøringsmaskiner til hjemmet

Kärchers damprensere er rengøringsmaskiner til hjemmet der kun behøver damp for at fjerne op til 99,999 %* af alle indkapslede vira og 99,99 %** af alle almindelige husholdningsbakterier.

Vores damprensere
Kvinde rengører vindue med Kärcher’s rengøringsmaskiner til hjemmet

Sørg for et klart udsyn med rengøringsmaskiner til hjemmet fra Kärcher

Vores vinduesstøvsugere er rengøringsmaskiner til hjemmet der rengør vinduer og glatte overflader tre gange hurtigere end manuel rengøring - uden striber eller snavsede vanddråber.

Vores ledningsfri vinduesstøvsugere
Der bliver vasket gulv med Kärcher’s rengøringsmaskiner til hjemmet

Forvandl ethvert gulv til din scene med rengøringsmaskiner til hjemmet fra Kärcher

Vores gulvvaskere er rengøringsmaskiner til hjemmet der får dit gulv til at skinne - de gør meget grundigere rent og kræver langt mindre indsats end en moppe.

Vores gulvvaskere
Kvinde støvsuger med Kärcher’s rengøringsmaskiner til hjemmet

Voks sammen med dine opgaver med rengøringsmaskiner til hjemmet fra Kärcher

Til studielejligheder, til store hjem, til allergikere, vi har den rigtige støvsuger til enhver form for støv. Rengøringsmaskiner til hjemmet fra Kärcher fås med batteri eller uden pose.

Vores støvsugere
vådt snavs fjernes med Kärcher’s rengøringsmaskiner til hjemmet

Skil dig af med alt snavset med Kärchers rengøringsmaskiner til hjemmet

Med Kärchers rengøringsmaskiner til hjemmet kan du nemt fjerne selv groft eller vådt snavs med deres robuste våd- og tørstøvsugere.

Vores våd- og tørstøvsugere
Gulvtæppe bliver rengjort med Kärcher’s rengøringsmaskiner til hjemmet

Opnå nye renlighedsniveauer med Kärchers rengøringsmaskiner til hjemmet

Med vores tæpperenser kan du fjerne selv det mest genstridige snavs på næsten alle tekstiloverflader. Kärchers rengøringsmaskiner til hjemmet er ideel til allergikere og husholdninger med kæledyr.

Vores tæpperenser
Par slapper af på sofaen mens Kärcher’s rengøringsmaskiner til hjemmet gør rent

Kärchers rengøringsmaskiner til hjemmet giver dig tid til at gøre det du selv vil

Du behøver ikke længere at bekymre dig om den kedelige gulvrengøring, for robotstøvsugerne og -mopperne fra Kärcher tager sig af det. Hårde gulve og tæpper med kort luv rengøres automatisk med Kärchers rengøringsmaskiner til hjemmet

Vores robotstøvsugere og -mopper

* Ved pletvis rengøring med Kärchers damprenser, dvs. dampning i 30 sekunder på den maksimale dampindstilling i direkte kontakt med den overflade, der skal rengøres, kan 99,999 % af indkapslede vira såsom influenzavirus (undtagen hepatitis B-virus) elimineres på de fleste glatte, hårde overflader i huset (testkim: modificeret vaccinia Ankara-virus).

** Ved rengøring med en rengøringshastighed på 30 cm/s ved brug af den maksimale dampindstilling og med direkte kontakt med den overflade, der skal rengøres, dræbes 99,99 % af alle almindelige husholdningsbakterier på de fleste glatte, hårde overflader i huset (testkim: Enterococcus hirae).