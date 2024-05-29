RENGØRINGSMASKINER TIL HJEMMET

* Ved pletvis rengøring med Kärchers damprenser, dvs. dampning i 30 sekunder på den maksimale dampindstilling i direkte kontakt med den overflade, der skal rengøres, kan 99,999 % af indkapslede vira såsom influenzavirus (undtagen hepatitis B-virus) elimineres på de fleste glatte, hårde overflader i huset (testkim: modificeret vaccinia Ankara-virus).

** Ved rengøring med en rengøringshastighed på 30 cm/s ved brug af den maksimale dampindstilling og med direkte kontakt med den overflade, der skal rengøres, dræbes 99,99 % af alle almindelige husholdningsbakterier på de fleste glatte, hårde overflader i huset (testkim: Enterococcus hirae).