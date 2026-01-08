Ledningsfri elektrisk kost KB 5 Batteridrevet kost
Altid lige ved hånden og klar til brug. Den batteridrevne kost KB 5 klarer nemt den daglige rengøring - f.eks. krummer eller hundehår.
Nem og hurtig rengøring af både hårde gulve og tæpper. Den batteridrevne kost KB 5 klarer effektivt den daglige "ind-i-mellem" rengøring af f.eks. krummer og hundehår. KB 5 har lithium-ion batteri og fylder ingenting - så den er altid lige ved hånden og klar til brug. Den har indbygget "fejeblad" der nemt tages ud og tømmes.
Funktioner og fordele
Kärcher adaptiv rengøringssystemFjerner støv, krummer mm. fra alle typer gulve Justerbar fejekant giver optimal opsamling fra gulvet Forbedret design sikrer, at der føres snavs effektivt op i beholderen
Fejebakken er let at fjerne og indsætte igenHurtig og nem tømning af beholderen.
Fleksibelt dobbeltled.Håndtaget kan ubesværet bevæges i alle retninger. Nem at manøvrere Også mellem møblerne
Automatisk tænd/sluk knap
- Let at tænde og slukke
- Nem og hurtig
- Ingen grund til at bukke sig ned
Universalbørste
- Optimal opsamling af snavs både på hårde gulve og tæpper.
- Opsamler også nemt hår og pels
- Kommer tæt ind til kanten
Universalbørsten er nem at tage ud og rense
- Nem og hurtig enhåndsbetjening
- Letter rengøring af universalbørsten
Lithium-ion batteri
- Batteri drifttid op til 30 min på hårde gulve
- Uden hukommelseseffekt
- Altid klar til brug
Pladsbesparende opbevaring
- Enkel og pladsbesparende opbevaring
- Kan opbevares der, hvor den skal bruges.
Parkeringsstander
- Stil bare maskinen fra dig, den er opretstående uden at vælte.
Lav vægt
- Let at flytte og manøvrere
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Arbejdsbredde, universal børste (mm)
|210
|Beholderkapacitet (ml)
|370
|Batterispænding (V)
|3,6
|Batteri driftstid på hårdt gulv (min)
|30
|Batteri driftstid på gulvtæppe (min)
|20
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Spænding (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|0,8
|Vægt inkl. batteri (kg)
|1,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|215 x 230 x 1120
Scope of supply
- Batterioplader
Udstyr
- Universalbørste: Flytbar
Videoer
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Tæpper
- Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)
- Trapper
KB 5 Batteridrevet kost reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.