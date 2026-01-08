Ledningsfri elektrisk kost KB 5 Batteridrevet kost

Altid lige ved hånden og klar til brug. Den batteridrevne kost KB 5 klarer nemt den daglige rengøring - f.eks. krummer eller hundehår.

Nem og hurtig rengøring af både hårde gulve og tæpper. Den batteridrevne kost KB 5 klarer effektivt den daglige "ind-i-mellem" rengøring af f.eks. krummer og hundehår. KB 5 har lithium-ion batteri og fylder ingenting - så den er altid lige ved hånden og klar til brug. Den har indbygget "fejeblad" der nemt tages ud og tømmes.

Funktioner og fordele
Ledningsfri elektrisk kost KB 5 Batteridrevet kost: Kärcher adaptiv rengøringssystem
Kärcher adaptiv rengøringssystem
Fjerner støv, krummer mm. fra alle typer gulve Justerbar fejekant giver optimal opsamling fra gulvet Forbedret design sikrer, at der føres snavs effektivt op i beholderen
Ledningsfri elektrisk kost KB 5 Batteridrevet kost: Fejebakken er let at fjerne og indsætte igen
Fejebakken er let at fjerne og indsætte igen
Hurtig og nem tømning af beholderen.
Ledningsfri elektrisk kost KB 5 Batteridrevet kost: Fleksibelt dobbeltled.
Fleksibelt dobbeltled.
Håndtaget kan ubesværet bevæges i alle retninger. Nem at manøvrere Også mellem møblerne
Automatisk tænd/sluk knap
  • Let at tænde og slukke
  • Nem og hurtig
  • Ingen grund til at bukke sig ned
Universalbørste
  • Optimal opsamling af snavs både på hårde gulve og tæpper.
  • Opsamler også nemt hår og pels
  • Kommer tæt ind til kanten
Universalbørsten er nem at tage ud og rense
  • Nem og hurtig enhåndsbetjening
  • Letter rengøring af universalbørsten
Lithium-ion batteri
  • Batteri drifttid op til 30 min på hårde gulve
  • Uden hukommelseseffekt
  • Altid klar til brug
Pladsbesparende opbevaring
  • Enkel og pladsbesparende opbevaring
  • Kan opbevares der, hvor den skal bruges.
Parkeringsstander
  • Stil bare maskinen fra dig, den er opretstående uden at vælte.
Lav vægt
  • Let at flytte og manøvrere
Specifikationer

Teknisk data

Batteridrevet maskine
Arbejdsbredde, universal børste (mm) 210
Beholderkapacitet (ml) 370
Batterispænding (V) 3,6
Batteri driftstid på hårdt gulv (min) 30
Batteri driftstid på gulvtæppe (min) 20
Batteritype Litium-ion batteri
Spænding (V) 100 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Farve hvid
Vægt uden tilbehør (kg) 0,8
Vægt inkl. batteri (kg) 1,2
Vægt inkl. emballage (kg) 1,5
Mål (L x B x H) (mm) 215 x 230 x 1120

Scope of supply

  • Batterioplader

Udstyr

  • Universalbørste: Flytbar
Ledningsfri elektrisk kost KB 5 Batteridrevet kost
Ledningsfri elektrisk kost KB 5 Batteridrevet kost
Ledningsfri elektrisk kost KB 5 Batteridrevet kost
Ledningsfri elektrisk kost KB 5 Batteridrevet kost
Videoer
Anvendelsesområder
  • Hårde gulve
  • Tæpper
  • Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)
  • Trapper
KB 5 Batteridrevet kost reservedele

Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.

Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.

Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.

Du kan også læse mere om reservedele her.