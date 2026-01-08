Vinduesvasker WV 1 Plus
Vinduesvasker WV 1 Plus fra Kärcher en ren fornøjelse. Rene vinduer uden striber eller dryp og 3 gange så hurtigt.
Rengøring med WV 1 Plus vinduesvasker fra Kärcher for et stribefrit resultat, ubesværet og tre gange hurtigere sammenlignet med konventionelle metoder. Den kompakte vinduesvasker fra Kärcher er den seneste generation af batteridrevne vinduesvaskere, som sikrer effektiv vinduespudsning uden striber og beskidt vand ud i vindueskarmen, der skal tørres op bagefter. Rene vinduer på kortere tid!
Funktioner og fordele
Lav vægtLigger bekvemt og let i hånden uden besvær.
Kompakt og handyDen lille, handy vinduesvasker gør rengøring af glatte overflader endnu lettere. Selv vinduets nederste kant er let at nå med Kärcher vinduesvasker
Synligt LED displayDet integrerede LED-display i tænd/sluk-kontakten indikerer i god tid, når batteriet skal oplades.
Forskellige anvendelsesmuligheder
- Vinduesvaskeren kan anvendes på alle glatte overflader som f.eks. klinker, spejle og brusekabiner.
Tre gange hurtigere
- Vinduespudsning er tre gange hurtigere med Kärchers vinduesvasker end med konventionelle metoder.
Uden dryp og striber
- Takket være den elektriske vinduesvasker fra Kärcher er dryppende vand en saga blot. Kun skinnende rene vinduer.
Helt hygiejnisk
- Hurtig at tømme uden at komme i kontakt med det snavsede vand.
Den originale
- Original Kärcher kvalitet fra vinduesvaskerens opfinder.
Specifikationer
Teknisk data
|Arbejdsbredde, sugemundstykke (mm)
|250
|Beholderkapacitet, snavset vand (ml)
|100
|Batteriets driftstid (min)
|25
|Batteriets opladningstid (min)
|150
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Ydelse pr. batteriopladning (m²)
|ca. 70
|Spænding (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Vægt inkl. batteri (kg)
|0,5
|Vægt uden tilbehør (kg)
|0,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1
|Mål (L x B x H) (mm)
|130 x 250 x 275
Scope of supply
- Standardsprayflaske med mikrofiberklud
- Rengøringsmiddel: RM 503 Vinduesvask., 20 ml
Anvendelsesområder
- Glatte overflader
- Vindue og glasoverflader.
- Spejle
- Fliser
- Glasborde
- Vægklinker