Rengøring med WV 1 Plus vinduesvasker fra Kärcher for et stribefrit resultat, ubesværet og tre gange hurtigere sammenlignet med konventionelle metoder. Den kompakte vinduesvasker fra Kärcher er den seneste generation af batteridrevne vinduesvaskere, som sikrer effektiv vinduespudsning uden striber og beskidt vand ud i vindueskarmen, der skal tørres op bagefter. Rene vinduer på kortere tid!