Luftrenser AF 30
AF 30 luftrenseren med lasersensorteknologi, automatisk tilstand, display, H13-filtrering og aktivt kulfiltrering fjerner patogener, fint støv, allergener og lugte i rum på 30 til 40 m².
Perfekt luftrensning til mellemstore rum, stuer og arbejdspladser: AF 30 luftrenseren renser indeluften for allergener, forurenende stoffer og patogener ved hjælp af sit flerlags filtersystem. Andre funktioner inkluderer: den aktive kulfilterpåfyldning samt et display, der viser luftkvaliteten i alfanumeriske termer i PM2,5-partikler i µg/m³, og angiver luftkvaliteten med en farvekode, temperaturen og den relative luftfugtighed. Luftrenseren er også et fremragende valg på grund af dens timerfunktion, børnesikring, nattilstand og ultra-stille drift samt en filtereffektivitet på 99,95% for 0,3 µm partikler og en højkvalitets lasersensor til den automatiske tilstand. Dette betyder, at den automatiske tilstand og ydeevnen automatisk tilpasser sig luftforureningens niveau. Den har også en filterlevetid på omkring et år, afhængigt af luftforurening og brugsintensitet.
Funktioner og fordele
High Protect 13-filterNyt H13-filter til fjernelse af patogener og aerosoler. Binder lugte og kemiske dampe.
Dobbelt lufttilførselssystemTakket være luftindtag på begge sider garanteres en høj luftgennemstrømning.
FarvedisplayViser temperatur, luftfugtighed og -kvalitet samt filter- og maskinstatus.
Støjsvag drift
- Letkørende motorer og ventilatorer og støjsvage luftkanaler.
Automatisk tilstand
- Sensorerne kontrollerer den automatiske tilstand og tilpasser ydelsesniveauet til luftkvaliteten.
Specifikationer
Teknisk data
|Strømtilslutning (Ph/V/Hz)
|1 / 100 - 240 / 50 - 60
|Tilsluttet effekt (W)
|36
|Egnet rumhøjde (m²)
|Op til 60
|Luftgennemstrømning (m³/h)
|max. 320
|Filtereffektivitet afhængigt af partikelstørrelse (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Effektindstillinger
|5
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|5,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|7,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|260 x 260 x 486
* Anbefalet værelsesstørrelse baseret på en loftshøjde på 3 m og luftudveksling tre gange i timen til drift på højeste ydelsesniveau.
Udstyr
- Dobbeltfiltersystem
- Poseskift indikator
- Luftkvalitetsdisplay
- Temperaturmåler
- Visning af relativ luftfugtighed
- Betjening af enheden med touchfunktion
- Automatisk tilstand
- Nattilstand
- Låsefunktion
- Timer program
Anvendelsesområder
- Erstatningsfiltersæt til luftrenser AF 20 - til indendørs luftrensning
Tilbehør
AF 30 reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
