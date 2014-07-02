Tøndepumpe BP 1 Barrel
Nedsænk pumpen i en regnvandstønde, tilslut haveslangen og brug regnvand til havevanding. Sparer på vandregningen og skån din ryg for tunge løft af vandkanden. Flyderen beskytter mod tørløb.
BP 1 Barrel nedsænkes i en regnvandstønde, hvorefter vandudtag og pumpestyring fastgøres på kanten af tønden. Tilslut din haveslange og brug det næringsrige regnvand til havevanding. Derved sparer du på vandregningen samtidig med, at du skåner din ryg for
Funktioner og fordele
Fleksible klemmerNem at montere på alle typer af regnvandstønder/tanke.
Tænd- / slukknap integreret i flyderenTil praktisk betjening af pumpen direkte på stativet.
Integreret forfilterBeskytter pumpen mod tilsmudsning og øger dermed levetid og driftssikkerhed.
Justerbar slangelængde
- Kan tilpasser til forskellige regnvandstønde- / tankdybder.
Flyder
- Regulerer pumpens drift i vandhøjden og beskytter mod tørløb.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|400
|Max. flowhastighed (l/h)
|< 3800
|Leveringshoved (m)
|11
|Tryk (bar)
|max. 1,1
|Nedsænkningsdybde (m)
|max. 7
|Udgangstemperatur (°C)
|max. 35
|Ledning (m)
|10
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|135 x 170 x 520
Udstyr
- Behageligt bærehåndtag
- Montageanordning
- Længejusterbar slange
- Forfilter standard
- Indbygget tænd-/slukkontakt
- Regulerings- og kontraventil
- Enkel niveau indstilling: Ja
- Flyder
Videoer
Anvendelsesområder
- Til havevanding fra regnvandstønder.
Tilbehør
BP 1 Barrel reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.