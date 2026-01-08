Tøndepumpe BP 2.000-18 Barrel
Den batteridrevne tøndepumpe BP 2.000-18 Barrel gør det muligt at bruge det dyrebare regnvand fra regnvandstønden - også i haver uden strømudtag. Det sparer ikke blot på drikkevandet, men også på pengene.
Bæredygtigt og billigt: Tøndepumpen BP 2.000-18 Barrel er den perfekte løsning til haver uden strøm og er alletiders erstatning for en vandkande. Spar på det dyre drikkevand, og brug i stedet gratis, næringsrigt regnvand fra regnvandstønden. Tøndens monteringsspænde sikrer ikke blot, at pumpen passer til forskellige tønder, men sikrer også rygvenlig betjening takket være en On/Off-kontakt såvel som muligheden for montering af batteri. Via det gennemsigtige batteridæksel kan brugeren se batteridisplayet i realtid. Brug slangeguiden for at undgå en snoet slange ved brug - og få konstant vandgennemstrømning. Afhængigt af krav og anvendelsesområde kan slangeguiden indstilles i 3 positioner: enten klikket på plads til venstre eller højre for batteriets tøndemontering, eller løst på et ledigt sted på kanten af tønden. Pga. den beskedne størrelse kan den lette pumpe også passe ind i snævre tøndeåbninger, f.eks. i IBC-containere. Det integrerede forfilter beskytter pumpen fra kontaminering.
Funktioner og fordele
Variabel position af slangeudtag i 3 positionerPerfekt justering til enhver anvendelse.
Kärchers 18 V Battery Power platformReal Time Technology G10 LCD batteri-display. Resterende driftstid, resterende opladning og batterikapacitet. Lang holdbarhed og effektiv takket være litium-ion-celler. Det udskiftelige batteri kan anvendes i alle andre enheder på Kärchers 18 V Battery Power platform.
Fleksible klemmerNem at montere på alle typer af regnvandstønder/tanke.
Letvægts
- Pumpe passer ind i snævre åbninger (f.eks. IBC-beholder)
Justerbar slangelængde
- Kan tilpasser til forskellige regnvandstønde- / tankdybder.
Batteriholder på tønde
- Stabil batterimontering
Integreret On/Off-kontakt i batterimontering
- Rygvenlig, ergonomist betjening uden at behøve at bøje sig ned.
Slange-guide
- Forebygger, at slangen krøller og giver dermed konstant vandgennemstrømning.
Integreret forfilter
- Beskytter pumpen mod tilsmudsning og øger dermed levetid og driftssikkerhed.
Transparent betræk
- Ideel overvågning af Real Time Technology LCD-batteri-display.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Nominelt effektoptag (W)
|80
|Max. flowhastighed (l/h)
|< 2000
|Leveringshoved (m)
|max. 20
|Tryk (bar)
|max. 2
|Nedsænkningsdybde (m)
|max. 1,8
|Udgangstemperatur (°C)
|max. 35
|Spænding (V)
|18
|Batteritid pr. opladning (min)
|max. 25 (2,5 Ah) / max. 50 (5 Ah)
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|1,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|173 x 135 x 316
Scope of supply
- Batteriholder på tønde
- Længejusterbar slange
- Slange-guide
Udstyr
- Montageanordning
- Forfilter standard
- Indbygget tænd-/slukkontakt
- Overstrøm kredsløbsbrud
Anvendelsesområder
- Til havevanding fra regnvandstønder.
