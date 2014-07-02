Brøndpumpe BP 2 Cistern
Dykpumpe velegnet ved anvendelse af alternative vandkilder til hus eller have. 3-trins drift sikrer god pumpehøjde. Pumpehus, gevindsamlinger og håndtag er udført i robust rustfrit stål.
BP 2 Cistern er en dykpumpe velegnet ved anvendelse af alternative vandkilder – f.eks. regnvandstønde eller tank – til havevanding eller husholdning. Pumpens 3-trins drift sikrer god pumpehøjde. Pumpehus, gevindsamlinger og bærehåndtag er udført i ekstremt robust rustfrit stål. Dykpumpen har et indbygget forfilter og kontraventil. Flyderen starter og stopper pumpen afhængigt af vandstanden, så tørløb undgås, og vandstandsniveau for stop kan indstilles trinløst. Når pumpen skal nedsænkes i en brønd eller lignende kan et reb fastgøres gennem bærehåndtaget. Der medfølger et slangetilslutning sæt, så både 3/4” og 1” slange kan tilsluttes pumpen.
Funktioner og fordele
Pumpehus, tilslutningsgevind og bærehåndtag i rustfrit stålLang levetid og stødsikker, samt sikker transport og enkel håndtering.
Inkluderer tilslutningsstuds og kontraventilHurtig tilslutning af 3/4 "og 1" slanger.
Integreret forfilterBeskytter pumpen mod tilsmudsning og øger dermed dens levetid og pålidelighed.
Flyder fastgjort med kabel
- Tørløbssikring med nem niveaustyring
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|800
|Max. flowhastighed (l/h)
|< 5700
|Leveringshoved (m)
|32
|Tryk (bar)
|max. 3,2
|Nedsænkningsdybde (m)
|max. 7
|Udgangstemperatur (°C)
|max. 35
|Tilslutningsgevind
|G1
|Ledning (m)
|10
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|sølv
|Vægt uden tilbehør (kg)
|9,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|11,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|130 x 130 x 475
Scope of supply
- Slangetilslutning 1", 3/4" med slangeklemme
Udstyr
- Indbygget kontraventil
- Pumpehus og tilslutningsgevind i rustfrit stål
- Flyder
- Robust håndtag i rustfrit stål
- Integreret forfilter
- Enkel niveau indstilling
Anvendelsesområder
- Vanding af haven fra cisterner.
Tilbehør
