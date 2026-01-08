Havepumpe BP 4.500 Garden
Stærk og holdbar: Havepumpen BP 4.500 Garden er den ideelle begynderløsning til miljøvenlig havevanding fra alternative vandkilder, som f.eks. cisterner, tanke mv.
Den kompakte, robuste og langtidsholdbare havepumpe BP 4.500 Garden er den perfekte begyndermodel til havevanding fra alternative kilder, som f.eks. tanke og vandtønder. Pumpen imponerer med høj sugekraft og optimal trykydelse. BP 4.500 Garden er nem at transportere, takket være dens ergonomiske håndtag og lave vægt. Havepumpen er også vedligeholdelsesfri og kan tilsluttes uden brug af værktøj. Maskinen kan tændes og slukkes ved hjælp af en stor fodkontakt, så du beskytter ryggen. Brugen af højkvalitets materialer garanterer en lang levetid. Kärcher tilbyder også en udvidet garanti på fem år. Derudover kan BP 4.500 Garden opgraderes til en pumpe med automatisk Start/Stop-funktion med en elektronisk trykkontakt. Det betyder endnu større bekvemmelighed, når det gælder havevanding. Men det er ikke alt: Den opgraderede pumpe er perfekt til husholdningens forsyning af servicevand.
Funktioner og fordele
Robust og holdbarKärcher tilbyder en udvidet 5-års garanti.
Praktisk fodkontaktLet et tænde og slukke – skånsom for ryggen.
Optimalt sugKvalitetspumpen pumper ubesværet vand fra 8 meters dybde, fra f.eks. en cisterne.
Separat påfyldningshul
- Nem påfyldning før brug.
Drænskrue
- Optimal beskyttelse mod frostskader
Optimerede adaptere
- Optimalt tætningssystem for nem pumpetilslutning uden brug af værktøj.
Ergonomisk bærehåndtag
- Nem at håndtere og flytte rundt på.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|550
|Max. flowhastighed (l/h)
|< 4500
|Leveringshoved (m)
|max. 36
|Tryk (bar)
|max. 3,6
|Løftehøjde (m)
|8
|Udgangstemperatur (°C)
|max. 35
|Tilslutningsgevind
|G1
|Ledning (m)
|1,5
|Spænding (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|6,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|7,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|372 x 186 x 231
Scope of supply
- Tilslutningsadapter til G1 pumper
Udstyr
- Optimeret forskruning
- Praktisk fodkontakt
- Separat påfyldningshul
- Vanddræningsventil
- Ergonomisk bærehåndtag
Anvendelsesområder
- Til havevanding fra regnvandstønder, cisterner eller brønde.
Tilbehør
