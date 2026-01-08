Havepumpe BP 4.500 Garden Set Plus
Det fulde sæt for begyndere, der er klar til brug: BP 4.500 Garden Set Plus inkl. havepumpe, sugning og haveslange. Ideel for havevanding ved brug af alternative vandkilder.
Dette praktiske startsæt indeholder alt, du har brug for til at vande haven fra regnvandstønder eller cisterner. Højdepunktet er selvfølgelig den kompakte og robuste BP 4.500 Garden Set Plus havepumpe, hvilket imponerer med sin gode sugestyrke og sit optimale tryk. Og ligesom alle Kärcher havepumper, er den vedligeholdelsesfri, kan monteres uden brug af værktøjer og kan bekvemt tændes og slukkes uden at skade ryggen, takket være den store fodkontakt. Derudover kan vandingspumpen opgraderes med en automatisk start/stop funktion (Ved at bruge en elektronisk trykkontakt) - for endnu mere behagelighed i haven eller for service vandforsyningen i hjemmet. Havepumpesættet er suppleret med en 3,5 meter vakuum-resistent spiralslange med filter inkluderet og kontraventil (G1 forbindelsestråd, ¾” diameter), en 20 meter Kärcher PrimoFlex® slange (½” diameter) og et mundstykke, stik og vandhane adapter. Takket være materialerne af høj kvalitet, vil dette sæt give dig glæde i meget lang tid. Derudover tilbyder Kärcher dig en valgfri forlængelse af garanti på 5 år.
Funktioner og fordele
Robust og holdbarKärcher tilbyder en udvidet 5-års garanti.
Praktisk fodkontaktLet et tænde og slukke – skånsom for ryggen.
Klar til brug med det sammeInkluderende spiral- og haveslangesæt helt klar til brug umiddelbar brug.
Optimalt sug
- Kvalitetspumpen trækker vand fra en dybde på 8 meter med det samme, f.eks. fra en cisterne.
Separat påfyldningshul
- Nem påfyldning før brug.
Drænskrue
- Optimal beskyttelse mod frostskader
Optimerede adaptere
- Optimalt tætningssystem for nem pumpetilslutning uden brug af værktøj.
Ergonomisk bærehåndtag
- Nem at håndtere og flytte rundt på.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|550
|Max. flowhastighed (l/h)
|< 4500
|Leveringshoved (m)
|max. 36
|Tryk (bar)
|max. 3,6
|Løftehøjde (m)
|8
|Udgangstemperatur (°C)
|max. 35
|Tilslutningsgevind
|G1
|Ledning (m)
|1,5
|Spænding (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|6,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|11,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|372 x 186 x 231
Scope of supply
- Tilslutningsadapter til G1 pumper
- Inkl. sugeslange sæt
- Inkl. havevandings sæt
Udstyr
- Optimeret forskruning
- Praktisk fodkontakt
- Separat påfyldningshul
- Vanddræningsventil
- Ergonomisk bærehåndtag
Videoer
Anvendelsesområder
- Til havevanding fra regnvandstønder, cisterner eller brønde.
Tilbehør
BP 4.500 Garden Set Plus reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.