Havepumpe BP 6.000 Garden
Havepumpen BP 6.000 Garden er langtidsholdbar, kraftfuld og perfekt egnet til at vande med vand fra alternative kilder, som f.eks. tanke eller vandtønder.
Vand fra vandtønder, tanke mv. kan bruges af havepumpen BP 6.000 Garden fra Kärcher, både nemt, omkostningseffektivt og miljøvenligt. Den kompakte vandpumpe har en høj sugekraft og tryk-output. Materialerne, der er brugt til den lette og samtidig robuste pumpe, er af høj kvalitet og garanterer en lang levetid. Havepumpen kræver ingen vedligeholdelse, kan tilsluttes uden brug af værktøj og kan nemt transporteres i dens ergonomiske håndtag. Andre praktiske features: Den store fodkontakt gør det muligt at tænde og slukke pumpen uden at belaste ryggen. Det er også muligt at tilvælge en udvidet garanti på fem år. Derudover kan BP 6.000 Garden også opgraderes til en pumpe med en automatisk Start/Stop-funktion ved at installere en elektronisk trykkontakt. Dermed kan den også bruges til at forsyne husholdningen med servicevand.
Funktioner og fordele
Robust og holdbarKärcher tilbyder en forlængelse på garanti på 5 år.
Praktisk fodkontaktLet et tænde og slukke – skånsom for ryggen.
Optimalt sugKvalitetspumpen pumper ubesværet vand fra 8 meters dybde, fra f.eks. en cisterne.
Separat påfyldningshul
- Nem påfyldning før brug.
Drænskrue
- Optimal beskyttelse mod frostskader
Optimerede adaptere
- Optimalt tætningssystem for nem pumpetilslutning uden brug af værktøj.
Ergonomisk bærehåndtag
- Nem at håndtere og flytte rundt på.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|1000
|Max. flowhastighed (l/h)
|< 6000
|Leveringshoved (m)
|max. 45
|Tryk (bar)
|max. 4,5
|Løftehøjde (m)
|8
|Udgangstemperatur (°C)
|35
|Tilslutningsgevind
|G1
|Ledning (m)
|1,5
|Spænding (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|9,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|10,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|384 x 204 x 253
Scope of supply
- Tilslutningsadapter til G1 pumper
- Tovejs forbindelsesadapter til G 1 pumper.
Udstyr
- Optimeret forskruning
- Praktisk fodkontakt
- Separat påfyldningshul
- Vanddræningsventil
- Ergonomisk bærehåndtag
Videoer
Anvendelsesområder
- Til havevanding fra regnvandstønder, cisterner eller brønde.
Tilbehør
BP 6.000 Garden reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.