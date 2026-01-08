Havepumpe BP 6.000 Garden Set
BP 6.000 Garden Set indeholder et sugesæt sådan at holdbare og kraftfulde havepumpe kan bruges til at vande haven med det samme.
Takket være den høje sugestyrke og trykket, leverer BP 6.000 Garden Set de ideelle forhold for behagelig havevanding fra regnvandstønder eller vandtanke. BP 6.000 Garden Set med 3,5 meter vakuum-resistent spiralslange med filter og kontraventil (G1” forbindelsestråd, ¾” diameter) gør det muligt med det samme at bruge den robuste og lette pumpe, der nemt kan transporteres med det ergonomiske håndtag. Kärcher havepumper er kraftfulde og vedligeholdelsesfrie, og kan forbindes uden brug af værktøjer. De kan også behageligt tænde og slukkes ved at bruge fodkontakten, derved beskytter man ryggen. Materialerne brugt er af høj kvalitet og det basale for en lang levetid. En udvidet Kärcher garanti på 5 år er også muligt. Ved at bruge en elektronisk trykkontakt, kan pumpen opgraderes med en automatisk start/stop funktion.
Funktioner og fordele
Robust og holdbarKärcher tilbyder en udvidet 5-års garanti.
Praktisk fodkontaktLet et tænde og slukke – skånsom for ryggen.
Klar til brug med det sammeInkluderer vakuumtæt spiralslange, som er klar til at forbinde, med sugefilter og kontraventil.
Optimalt sug
- Kvalitetspumpen pumper ubesværet vand fra 8 meters dybde, fra f.eks. en cisterne.
Separat påfyldningshul
- Nem påfyldning før brug.
Drænskrue
- Optimal beskyttelse mod frostskader
Optimerede adaptere
- Optimalt tætningssystem for nem pumpetilslutning uden brug af værktøj.
Ergonomisk bærehåndtag
- Nem at håndtere og flytte rundt på.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|1000
|Max. flowhastighed (l/h)
|< 6000
|Leveringshoved (m)
|max. 45
|Tryk (bar)
|max. 4,5
|Løftehøjde (m)
|8
|Udgangstemperatur (°C)
|max. 35
|Tilslutningsgevind
|G1
|Ledning (m)
|1,5
|Spænding (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|9,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|11,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|384 x 204 x 253
Scope of supply
- Tilslutningsadapter til G1 pumper
- Tovejs forbindelsesadapter til G 1 pumper.
- Inkl. sugeslange sæt
Udstyr
- Optimeret forskruning
- Praktisk fodkontakt
- Separat påfyldningshul
- Vanddræningsventil
- Ergonomisk bærehåndtag
Anvendelsesområder
- Til havevanding fra regnvandstønder, cisterner eller brønde.
