Dykpumpe - beskidt vand SP 11.000 Dirt
Pålidelig pumpning af rent og beskidt vand med en pumpekapacitet på op til 11.000 l/t: Med den kompakte og robuste pumpe til beskidt vand, SP 11.000 Dirt inkl. flydekontakt.
Med en pumpekapacitet på op til 11.000 liter i timen er det ikke noget problem for dykpumpen SP 11.000 Dirt hurtigt at pumpe vand ud af vandtønder og havedamme. Den pumper pålideligt rent og beskidt vand med partikler af snavs på op til 20 mm i diameter. Der fås også et forfilter til at beskytte impellerpumpen i tilfælde af endnu større partikler. Dykpumpen til urent vand er også udstyret med en flydekontakt, der tænder og slukker pumpen afhængigt af vandstand og dermed også forebygger tørløb. Flydekontakten kan justeres, så pumpen også kan bruges ved lav vandstand, helt ned til en resterende vanddybde på 25 mm. Ekstra: Den robuste glideringsforsegling giver ekstra lang levetid, en mulighed for forlængelse af garantien i fem år og Quick Connect-tilslutningstråd til hurtig tilslutning af 1", 1 1/4" og 1 1/2" slanger.
Funktioner og fordele
Keramisk pakningEkstra lang levetid.
FlyderTænder og slukker pumpen alt eftr vandstand for at undgå tørløb
Quick ConnectForbindelsestråd til hurtig og enkel forbindelse 1", 1 1/4" og 1 1/2" slanger eller en G1-forbindelse.
Designet til beskidt vand
- Pålidelig dræning af vand med smudspartiklerpå op til 20 mm.
Mulighed for fastgørelse af flyderen
- Skift til kontinuerlig dræning
Behageligt bærehåndtag
- Konfortablet håndtag der også kan brugews til at binde reb fast i
Robust og nem at påsætte for-filter som tilbehør
- Beskytter pumpen mod store smudspartikler, så tilstopning undgås.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|400
|Max. flowhastighed (l/h)
|< 11000
|Udgangstemperatur (°C)
|max. 35
|Leveringshoved (m)
|7
|Tryk (bar)
|max. 0,7
|Partikelstørrelse (mm)
|max. 20
|Nedsænkningsdybde (m)
|max. 7
|Min. restvand, manuel (mm)
|25
|Restvandstand (mm)
|25
|Tilslutningsgevind
|G1 1/2
|Forbindelsestråd på tryksiden
|G1 1/2 inntern tråd
|Ledning (m)
|10
|Spænding (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|229 x 238 x 303
Scope of supply
- Slangetilslutning: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Udstyr
- Behageligt bærehåndtag
- Quick Connect for nem og hurtig tilslutning af slange
- Skift mellem manuel/automatisk funktion: Mulighed for at fastgøre flyder
- Flyder
- I auto-drift skifter pumpen automatisk efter vandstanden.
- I manuel drift kører pumpen indtil minimum mængde af vand er nået.
- Keramisk pakning
Videoer
Anvendelsesområder
- Til brug ved oversvømmede områder
- Til at dræne havedamme
Tilbehør
SP 11.000 Dirt reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.