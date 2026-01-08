Dykpumpe - beskidt vand SP 16.000 Dirt
Pump hurtigt ud, og overfør beskidt vand med en pumpekapacitet på op til 16.000 l/t med den robuste pumpe til beskidt vand SP 16.000 Dirt inkl. højdejusterbar flydekontakt til større fleksibilitet.
Større vandmængder er deres speciale: Pumpen til beskidt vand SP 16.000 Dirt med et maksimalt output på 16.000 l/t pumper pålideligt beskidt vand med partikler på op til 20 mm, f.eks. fra havedamme eller oversvømmede kældre. I tilfælde af store mængder snavs beskytter et forfilter mod blokeringer. Glideringsforseglingen fra Professional-serien er installeret for at give maskinen en længere levetid. Dykpumpen har en flydekontakt til automatisk aktivering og deaktivering. Den er fastgjort til en skinne og kan justeres vertikalt, så den kan pumpe ved lav vandstand. I manuel tilstand er det muligt at pumpe helt ned til en resterende vanddybde på 25 mm. Og Quick Connect-tilslutningstråden gør det muligt hurtigt og nemt at tilslutte 1", 1 1/4" og 1 1/2" slanger.
Funktioner og fordele
Keramisk pakningEkstra lang levetid.
Højdejusterbar flyderØger flexibiliteten når tænd/sluk punktet indstilles og beskytter mod tørløb.
Quick ConnectForbindelsestråd til hurtig og enkel forbindelse 1", 1 1/4" og 1 1/2" slanger eller en G1-forbindelse.
Designet til beskidt vand
- Pålidelig dræning af vand med smudspartiklerpå op til 20 mm.
Mulighed for fastgørelse af flyderen
- Skift til kontinuerlig dræning
Behageligt bærehåndtag
- Konfortablet håndtag der også kan brugews til at binde reb fast i
Robust og nem at påsætte for-filter som tilbehør
- Beskytter pumpen mod store smudspartikler, så tilstopning undgås.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|550
|Max. flowhastighed (l/h)
|< 16000
|Udgangstemperatur (°C)
|max. 35
|Leveringshoved (m)
|8
|Tryk (bar)
|max. 0,8
|Partikelstørrelse (mm)
|max. 20
|Nedsænkningsdybde (m)
|max. 7
|Min. restvand, manuel (mm)
|25
|Restvandstand (mm)
|25
|Tilslutningsgevind
|G1 1/2
|Forbindelsestråd på tryksiden
|G1 1/2 inntern tråd
|Ledning (m)
|10
|Spænding (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|229 x 238 x 303
Scope of supply
- Slangetilslutning: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Udstyr
- Behageligt bærehåndtag
- Quick Connect for nem og hurtig tilslutning af slange
- Skift mellem manuel/automatisk funktion: Mulighed for at fastgøre flyder
- Højdejusterbar flyder for øget flexibilitet
- I auto-drift skifter pumpen automatisk efter vandstanden.
- I manuel drift kører pumpen indtil minimum mængde af vand er nået.
- Keramisk pakning
Videoer
Anvendelsesområder
- Til at dræne havedamme
- Til brug ved oversvømmede områder
Tilbehør
SP 16.000 Dirt reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.