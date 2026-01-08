Dykpumpe - beskidt vand - fladsugning SP 16.000 Dual
Pumper op til 16.000 l/t rent og beskidt vand: Den robuste dykpumpe SP 16.000 Dual med 2-i-1 funktion til urent vand, 1 mm flad opsamling og højdejusterbar flydekontakt.
Takket være 2-i-1 funktionen kan den robuste dykpumpe SP 16.000 Dual bruges til både rent og beskidt vand og pumper pålideligt urent vand indeholdende partikler af snavs på op til 20 mm i diameter. Derudover kan den variable filterkurv hurtigt skiftes fra at være indstillet til urent vand til flad opsamling af moppe-tørre resultater ned til 1 mm. Med en maksimal kapacitet på 16.000 l/t, er SP 16.000 Dual perfekt til at pumpe vand fra oversvømmede kældre, havedamme og pools. Glideringsforseglingen – en velafprøvet løsning fra vores Professional-serie – sikrer, at pumpen har en særlig lang levetid. Den kan tændes og slukkes automatisk via en flydekontakt, der også er fastgjort til en skinne og kan justeres lodret, så den kan pumpe ved lav vandstand. Slanger på 1", 1 1/4" og 1 1/2" kan hurtigt og nemt tilsluttes via Quick Connect-tilslutningstråde.
Funktioner og fordele
Keramisk pakningEkstra lang levetid.
2-i-1 funktionTil beskidt vand og fladsugning ned til 1 mm Vælg den ønskede mode ved simpelt justering af filterkurven.
Højdejusterbar flyderØger flexibiliteten når tænd/sluk punktet indstilles og beskytter mod tørløb.
Quick Connect
- Forbindelsestråd til hurtig og enkel forbindelse 1", 1 1/4" og 1 1/2" slanger eller en G1-forbindelse.
Designet til beskidt vand
- Pålidelig dræning af vand med smudspartiklerpå op til 20 mm.
Mulighed for fastgørelse af flyderen
- Skift til kontinuerlig dræning
Behageligt bærehåndtag
- Konfortablet håndtag der også kan brugews til at binde reb fast i
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|550
|Max. flowhastighed (l/h)
|< 16000
|Udgangstemperatur (°C)
|max. 35
|Leveringshoved (m)
|9
|Tryk (bar)
|max. 0,9
|Partikelstørrelse (mm)
|max. 20
|Nedsænkningsdybde (m)
|max. 7
|Min. restvand, manuel (mm)
|1
|Restvandstand (mm)
|1
|Tilslutningsgevind
|G1 1/2
|Forbindelsestråd på tryksiden
|G1 1/2 inntern tråd
|Ledning (m)
|10
|Spænding (V)
|230 / 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|237 x 241 x 279
Scope of supply
- Slangetilslutning: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Udstyr
- Behageligt bærehåndtag
- Quick Connect for nem og hurtig tilslutning af slange
- Skift mellem manuel/automatisk funktion: Mulighed for at fastgøre flyder
- 2-i-1 funktion
- Højdejusterbar flyder for øget flexibilitet
- Keramisk pakning
- I auto-drift skifter pumpen automatisk efter vandstanden.
- I manuel drift kører pumpen indtil minimum mængde af vand er nået.
Anvendelsesområder
- Til at dræne havedamme
- Til brug ved oversvømmede områder
- Til vandskader og oversvømmelse i huset og kælderen f.eks. lækage fra vaskemaskinen, grundvand eller regnvand.
- Til at pumpe vand fra pools
Tilbehør
