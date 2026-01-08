Dykpumpe - beskidt vand SP 16.000 pump oversvømmelsesbox
Kärcher SP 16.000 Flood Box til nødstilfælde såsom oversvømmelser eller højvande: Med skidtvandspumpe, stofslange og groftmasket bæretaske, hvilket kan bruges som forfilter.
Når der skal handles hurtigt i tilfælde af oversvømmelser i huset og kælder, er Kärcher SP 16.000 Flood Box en perfekt løsning til større vandmængder. Kassen indeholder alle ting nødvendige til hurtig handling. Med den kraftfulde skidtvandspumpe SP 16.000 Dirt kan op til 16,000 l/t pumpes ud. Pumpen kan håndtere snavspartikler af op til 20 mm. I tilfælde af kraftigere forurening, som det er med oversvømmelse, kan kassen bruges som et ekstra forfilter med sin grove maske - Derved beskytter pumpehjulet imod propper. Quick Connect forbindelsestråden gør det muligt at forbinde 1 ¼” drænslange i sættet, nemt og hurtigt. Grundet at slangeklemmen har en vingebolt, er forbindelsen lavet uden brug af værktøjer. Den 10 meter lange tekstilslange er perfekt når man skal fjerne store vandmængder. Den kan rulles fladt op og blive opbevaret i kassen for at spare plads.
Funktioner og fordele
Klar til brug dykpumpesæt.Kassen indeholder alt til hurtig og krævende anvendelse i snavset vand.
Keramisk pakningEkstra lang levetid.
Praktisk platiskkasse med net.Pumpekassen fungerer som en bæretaske og et ekstra forfilter til et især højt niveau af snavs.
Højdejusterbar flyder
- Øger flexibiliteten når tænd/sluk punktet indstilles og beskytter mod tørløb.
Quick Connect
- Forbindelsestråd til hurtig og enkel forbindelse 1", 1 1/4" og 1 1/2" slanger eller en G1-forbindelse.
Designet til beskidt vand
- Pålidelig dræning af vand med smudspartiklerpå op til 20 mm.
1 1/4" drænslange
- Stor diameter for bedre gennemstrømning.
Inkluderer rustfri stål spændebånd med skrue
- Gør forbindelse uden værktøjer muligt.
Mulighed for fastgørelse af flyderen
- Skift til kontinuerlig dræning
Behageligt bærehåndtag
- Konfortablet håndtag der også kan brugews til at binde reb fast i
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|550
|Max. flowhastighed (l/h)
|< 16000
|Udgangstemperatur (°C)
|max. 35
|Leveringshoved (m)
|8
|Tryk (bar)
|max. 0,8
|Partikelstørrelse (mm)
|max. 20
|Nedsænkningsdybde (m)
|max. 7
|Min. restvand, manuel (mm)
|25
|Restvandstand (mm)
|25
|Tilslutningsgevind
|G1 1/2
|Forbindelsestråd på tryksiden
|G1 1/2 inntern tråd
|Ledning (m)
|10
|Spænding (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|8,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|229 x 238 x 303
Scope of supply
- Slangetilslutning: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
- Inkluderer 10 m tesktilslange (1 1/4")
- Inkluderer rustfri stål spændebånd
Udstyr
- Behageligt bærehåndtag
- Quick Connect for nem og hurtig tilslutning af slange
- Skift mellem manuel/automatisk funktion: Mulighed for at fastgøre flyder
- Højdejusterbar flyder for øget flexibilitet
- I auto-drift skifter pumpen automatisk efter vandstanden.
- I manuel drift kører pumpen indtil minimum mængde af vand er nået.
- Keramisk pakning
Anvendelsesområder
- Til brug ved oversvømmede områder
- Til at dræne havedamme
Tilbehør
SP 16.000 pump oversvømmelsesbox reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.