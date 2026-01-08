Dykpumpe - beskidt vand SP 3 Dirt
SP 3 Dirt er en pålidelig dykpumpe med flyder til at dræne eller cirkulere beskidt vand. Kapacitet 7.000 l/t. 5 års garanti ved registrering.
Hurtig udpumpning af vandpytter og havedamme er intet problem for SP 3 Dirt undervandspumpen med en kapacitet på til 7.000 liter pr. time. Det pumper pålideligt rent og beskidt vand med snavspartikler på op til 20 millimeter store. Et valgfrit forfilter beskytter pumpehjulet der hvor snavspartikler er større end det. Derudover er undervands skidtvandspumpen udstyret med en svømmeafbryder, som tænder og slukker pumpen efter hvad vandniveauet er og beskytter dermed mod tørløb. Svømmeafbryderen kan indstilles sådan at pumpen kan betjenes manuelt, selv ved lave vandniveauer, helt ned til det resterende niveau på 25 millimeter. Flere ekstra: den robuste tæthedsring for en længere levetid, muligheden for en forlængelse af garanti på 5 år og Quick Connect forbindelsestråden til hurtig forbindelse af 1 ¼” slanger.
Funktioner og fordele
Keramisk pakningEkstra lang levetid.
FlyderTænder og slukker pumpen alt eftr vandstand for at undgå tørløb
Quick ConnectNem og hurtig tilslutning af 1 1/4" slange
Designet til beskidt vand
- Pålidelig dræning af vand med smudspartiklerpå op til 20 mm.
Mulighed for fastgørelse af flyderen
- Skift til kontinuerlig dræning
Behageligt bærehåndtag
- Konfortablet håndtag der også kan brugews til at binde reb fast i
Robust og nem at påsætte for-filter som tilbehør
- Beskytter pumpen mod store smudspartikler, så tilstopning undgås.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|350
|Max. flowhastighed (l/h)
|< 7000
|Udgangstemperatur (°C)
|max. 35
|Leveringshoved (m)
|6
|Tryk (bar)
|max. 0,6
|Partikelstørrelse (mm)
|max. 20
|Nedsænkningsdybde (m)
|max. 7
|Min. restvand, manuel (mm)
|25
|Restvandstand (mm)
|25
|Tilslutningsgevind
|G1
|Forbindelsestråd på tryksiden
|Intern G1-tråd
|Ledning (m)
|10
|Spænding (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|229 x 238 x 303
Scope of supply
- Slangetilslutning: 1 1/4''
Udstyr
- Behageligt bærehåndtag
- Quick Connect for nem og hurtig tilslutning af slange
- Skift mellem manuel/automatisk funktion: Mulighed for at fastgøre flyder
- Flyder
- I auto-drift skifter pumpen automatisk efter vandstanden.
- I manuel drift kører pumpen indtil minimum mængde af vand er nået.
- Keramisk pakning
Videoer
Anvendelsesområder
- Til at dræne havedamme
- Til brug ved oversvømmede områder
Tilbehør
SP 3 Dirt reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.