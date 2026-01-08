Dykpumpe - beskidt vand SP 5 Dirt
SP 5 Dirt er en pålidelig dykpumpe med justerbar flyder til at dræne eller cirkulere beskidt vand. Kapacitet 9,500 l/t. 5 års garanti ved registrering.
Større vandmængder er dens specialitet: SP 5 Dirt skidtvandpumpen med en maksimal kapacitet på 9.500 l/t, pumper pålideligt beskidt vand med snavspartikler på op til 20 millimeter i størrelse, f.eks som havedamme eller oversvømmede kældre. Til større snavs, kan man få et forfilter, som beskytter mod blokeringer. Tæthedsringen, som minder omden fra den professionelle sektor, er installeret for at forlænge levetiden af maskinen. Undervandspumpen har en svømmeafbryder, så den automatisk kan tænde og slukke. Derudover er flyderen fastgjort til en skinne og kan justeres lodret. Dette tillader at vand kan pumpes ud ved et lavere vandniveau. I den manuelle tilstand, kan den endda pumpe ud helt ned til det resterende vandniveau på 25 millimeter. Quick Connect forbindelsestråden gør den ualmindelige hurtige og simple forbindelse på 1 ¼” slanger muligt.
Funktioner og fordele
Keramisk pakningEkstra lang levetid.
Højdejusterbar flyderØger flexibiliteten når tænd/sluk punktet indstilles og beskytter mod tørløb.
Quick ConnectNem tilslutning af 1 1/4" slange
Designet til beskidt vand
- Pålidelig dræning af vand med smudspartiklerpå op til 20 mm.
Mulighed for fastgørelse af flyderen
- Skift til kontinuerlig dræning
Behageligt bærehåndtag
- Konfortablet håndtag der også kan brugews til at binde reb fast i
Robust og nem at påsætte for-filter som tilbehør
- Beskytter pumpen mod store smudspartikler, så tilstopning undgås.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|500
|Max. flowhastighed (l/h)
|< 9500
|Udgangstemperatur (°C)
|max. 35
|Leveringshoved (m)
|7
|Tryk (bar)
|max. 0,7
|Partikelstørrelse (mm)
|max. 20
|Nedsænkningsdybde (m)
|max. 7
|Min. restvand, manuel (mm)
|25
|Restvandstand (mm)
|25
|Tilslutningsgevind
|G1
|Forbindelsestråd på tryksiden
|Intern G1-tråd
|Ledning (m)
|10
|Spænding (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|229 x 238 x 303
Scope of supply
- Slangetilslutning: 1 1/4''
Udstyr
- Behageligt bærehåndtag
- Quick Connect for nem og hurtig tilslutning af slange
- Skift mellem manuel/automatisk funktion: Mulighed for at fastgøre flyder
- Højdejusterbar flyder for øget flexibilitet
- I auto-drift skifter pumpen automatisk efter vandstanden.
- I manuel drift kører pumpen indtil minimum mængde af vand er nået.
- Keramisk pakning
Videoer
Anvendelsesområder
- Til at dræne havedamme
- Til brug ved oversvømmede områder
Tilbehør
SP 5 Dirt reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.