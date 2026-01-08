CVH 2
Kraftfuld problemknuser: Den batteridrevne håndholdte støvsuger CVH 2 er let og kompakt og særlig velegnet som en pålidelig hjælp til daglige rengøringsopgaver i køkkenet, stuen, soveværelset og bilen.
Kraftfuld præstation: Den batteridrevne håndholdte støvsuger CVH 2 kan nemt, ubesværet og kraftfuldt fjerne eksisterende snavs, inkl. krummer, støv og hår fra møbler, gulve og biler. Dens kompakte, lette design betyder, at denne støvsuger også er nem at betjene og opbevare. Derudover er udblæsningsluften særdeles ren, hvilket sikres af det vaskbare totrins filtersystem fremstillet af fint stålnet til groft snavs og hår samt et nedstrøms HEPA 12-hygiejnefilter (EN 1822:1998).
Funktioner og fordele
Let og kompaktUdfører ubesværet små rengøringsopgaver i hverdagen.
Klar til brug med det sammeKan bruges hvor som helst og når som helst, takket være det kompakte design og enkel brug af tilbehør.
Totrins filtersystemIdeel kombination af fint stålnet til groft snavs og HEPA filteret (EN 1822:1998).
Kraftig rengøringsydelse
- Optimal sugekraft til alle typer mindre rengøringsopgaver.
Vaskbar filter- og støvbeholder
- Kan nemt rengøres under rindende vand og kan genanvendes.
Praktisk tilbehør
- Velegnet til sarte overflader og områder, der er svære at komme til.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Tank (l)
|0,15
|Lydeffektniveau (dB(A))
|< 78
|Motorydelse (W)
|70
|Drifttid min. mode (min)
|10
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Batterispænding (V)
|7,2
|Spænding (V)
|7,2
|Batterikapacitet (Ah)
|2
|Opladningstid med standardoplader (h)
|4
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|0,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|330 x 76 x 76
Scope of supply
- Oplader: 5 V / 2 A USB kabel + adapter (1 af hver).
- 2-i-1 sprækkedyse
- HEPA-filtertype: HEPA-filter (EN 1822: 1998)
Videoer
Anvendelsesområder
- Møbelrengøring.
- Køretøjsinteriør