Kraftfuld præstation: Den batteridrevne håndholdte støvsuger CVH 2 kan nemt, ubesværet og kraftfuldt fjerne eksisterende snavs, inkl. krummer, støv og hår fra møbler, gulve og biler. Dens kompakte, lette design betyder, at denne støvsuger også er nem at betjene og opbevare. Derudover er udblæsningsluften særdeles ren, hvilket sikres af det vaskbare totrins filtersystem fremstillet af fint stålnet til groft snavs og hår samt et nedstrøms HEPA 12-hygiejnefilter (EN 1822:1998).