En stærk (hverdags)makker: Den batteridrevne håndholdte støvsuger CVH 2 Plus fjerner kraftfuldt alle typer snavs, som f.eks. hår, krummer og støv, hvor som helst fra og helt uden at efterlade nogen rester. Derudover er udblæsningsluften særdeles ren, hvilket sikres af det vaskbare totrins filtersystem fremstillet af fint stålnet til groft snavs og hår samt et nedstrøms HEPA 12-hygiejnefilter (EN 1822:1998). Andre fordele: Høj sugekraft og forlænget levetid takket være den støjsvage BLDC-motor, værktøjets kompakte og lette design, de to forskellige sugeniveauer med en batterilevetid på op til 20 minutter samt en praktisk ladestation inkl. opbevaring af tilbehør.