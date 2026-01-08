CVH 2 Plus
Kraftfuld og klar til brug når som helst og hvor som helst: Den kompakte håndholdte støvsuger CVH 2 Plus fjerner ubesværet snavs fra stuen, soveværelset eller bilen.
En stærk (hverdags)makker: Den batteridrevne håndholdte støvsuger CVH 2 Plus fjerner kraftfuldt alle typer snavs, som f.eks. hår, krummer og støv, hvor som helst fra og helt uden at efterlade nogen rester. Derudover er udblæsningsluften særdeles ren, hvilket sikres af det vaskbare totrins filtersystem fremstillet af fint stålnet til groft snavs og hår samt et nedstrøms HEPA 12-hygiejnefilter (EN 1822:1998). Andre fordele: Høj sugekraft og forlænget levetid takket være den støjsvage BLDC-motor, værktøjets kompakte og lette design, de to forskellige sugeniveauer med en batterilevetid på op til 20 minutter samt en praktisk ladestation inkl. opbevaring af tilbehør.
Funktioner og fordele
Høj rengøringsydelse takket være BLDC-motorenHøj sugekraft til alle typer mindre rengøringsopgaver takket være BLDC-motoren.
Vælg mellem to tilstandeMinimumstilstand til lang driftstid (maks. 20 min.), maksimaltilstand til højere sugekraft.
Ladestation med opbevaring af tilbehørPraktisk opladning og nem at opbevare på ladestationen.
Let og kompakt
- Udfører ubesværet små rengøringsopgaver i hverdagen.
Klar til brug med det samme
- Kan bruges hvor som helst og når som helst, takket være det kompakte design og enkel brug af tilbehør.
Totrins filtersystem
- Ideel kombination af fint stålnet til groft snavs og HEPA filteret (EN 1822:1998).
Vaskbar filter- og støvbeholder
- Kan nemt rengøres under rindende vand og kan genanvendes.
Praktisk tilbehør
- Velegnet til sarte overflader og områder, der er svære at komme til.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Tank (l)
|0,15
|Lydeffektniveau (dB(A))
|< 78
|Motorydelse (W)
|70
|Drifttid min. mode (min)
|20
|Drifttid max. mode (min)
|10
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Batterispænding (V)
|7,2
|Spænding (V)
|7,2
|Batterikapacitet (Ah)
|2
|Opladningstid med standardoplader (h)
|4
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|0,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|330 x 76 x 76
Scope of supply
- Oplader: 5 V / 2 A ladningsstation + adapter (1 af hver).
- 2-i-1 sprækkedyse
- HEPA-filtertype: HEPA-filter (EN 1822: 1998)
- Parkeringsstation med oplader
Udstyr
- Styrkejustering: med to ydelsesniveauer
Videoer
Anvendelsesområder
- Møbelrengøring.
- Køretøjsinteriør