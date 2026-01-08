CVH Anniversary Edition for at markere at firmaets 90 års jubilæum er en begrænset farvevariant med specielle tilbehør. Den batteridrevne håndholdte støvsuger fjerner effektivt alle typer af snavs, såsom hår, krummer og støv, uden at efterlade spor - lige meget hvilken overflade, lige meget hvad pladsen er, selv hvis det er smalle steder. Det vaskbare to-trins filtersystem bestående af fint stålnet til groft snavs og hår og nedstrøms HEPA filteret (EN 1822:1998), hvilket sikrer at udstødningsluften er ekstra ren. Andre fordele: høj sugestyrke og længere levetid grundet den stille BLDC motor, det kompakte og lette design af enheden, to sugeniveauer med en batterikøretid på op til 20 minutter. Grundet den bekvemme opladermulighed via USB-C, er støvsugeren særligt egnet til biler og camping/campingvogne. For pladsbesparende opbevaring, kan CVH Anniversary Edition og alle tilbehør gemmes væk og transporteres i stofposen der følger med.