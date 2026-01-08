CVH Anniversary Edition
Det begrænsede Anniversary Edition med specielle tilbehør til at markere at firmaets 90 års jubilæum tilbyder kraftfuld rengøring og er klar til brug hvor som helst og når som helst.
CVH Anniversary Edition for at markere at firmaets 90 års jubilæum er en begrænset farvevariant med specielle tilbehør. Den batteridrevne håndholdte støvsuger fjerner effektivt alle typer af snavs, såsom hår, krummer og støv, uden at efterlade spor - lige meget hvilken overflade, lige meget hvad pladsen er, selv hvis det er smalle steder. Det vaskbare to-trins filtersystem bestående af fint stålnet til groft snavs og hår og nedstrøms HEPA filteret (EN 1822:1998), hvilket sikrer at udstødningsluften er ekstra ren. Andre fordele: høj sugestyrke og længere levetid grundet den stille BLDC motor, det kompakte og lette design af enheden, to sugeniveauer med en batterikøretid på op til 20 minutter. Grundet den bekvemme opladermulighed via USB-C, er støvsugeren særligt egnet til biler og camping/campingvogne. For pladsbesparende opbevaring, kan CVH Anniversary Edition og alle tilbehør gemmes væk og transporteres i stofposen der følger med.
Funktioner og fordele
Høj rengøringsydelse takket være BLDC-motorenHøj sugekraft til alle typer mindre rengøringsopgaver takket være BLDC-motoren.
Vælg mellem to tilstandeMinimumstilstand til lang driftstid (maks. 20 min.), maksimaltilstand til højere sugekraft.
Nem opladningUSB type C-opladningsstikket på enheden muliggør fleksibel opladning, selv når du er på farten, f.eks. i bilen eller ved powerbanken.
Let og kompakt
- Udfører ubesværet små rengøringsopgaver i hverdagen.
Klar til brug med det samme
- Kan bruges hvor som helst og når som helst, takket være det kompakte design og enkel brug af tilbehør.
Totrins filtersystem
- Ideel kombination af fint stålnet til groft snavs og HEPA filteret (EN 1822:1998).
Vaskbar filter- og støvbeholder
- Kan nemt rengøres under rindende vand og kan genanvendes.
Praktisk tilbehør
- Velegnet til sarte overflader og områder, der er svære at komme til.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Tank (l)
|0,15
|Lydeffektniveau (dB(A))
|78
|Motorydelse (W)
|max. 100
|Drifttid min. mode (min)
|20
|Drifttid max. mode (min)
|9
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Batterispænding (V)
|7,2
|Spænding (V)
|7,2
|Batterikapacitet (Ah)
|2,5
|Opladningstid med standardoplader (h)
|4
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farve
|sort
|Vægt uden tilbehør (kg)
|0,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 76 x 76
Scope of supply
- Oplader: 5 V / 2 A USB kabel + adapter (1 af hver).
- 2-i-1 sprækkedyse
- HEPA-filtertype: HEPA-filter (EN 1822: 1998)
- Opbevaringspose
Udstyr
- Styrkejustering: med to ydelsesniveauer
Anvendelsesområder
- Polstrede møbler, stole, madrasser, kæledyrssenge og kurve i hjemmet.
- Ideel til støvsugning af overflader som boghylder, sofaer, borde osv.
- Poster