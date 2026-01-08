Tæpperenser SE 2 Pletfjerner Plus
Den kompakte og brugervenlige SE 2 Spot sprayekstraktionsrens er den perfekte hjælper til hurtigt og målrettet at fjerne pletter og snavs på møbler og tekstiler.
Den praktiske SE 2 Spot sprayudsugningsrens er den perfekte hjælper til øjeblikkelig og målrettet fjernelse af pletter på møbler og tekstiler. SE 2 Spot fjerner hurtigt snavs og lugte effektivt, f.eks. fra mad og drikkevarer. Takket være sit kompakte design er sprayudsugningsrensen særlig nem at bruge og optager minimal plads, når den er pakket væk. Det betyder, at den hurtigt er klar til brug, når du har brug for at håndtere uventet snavs. Den store aktionsradius, der muliggøres af det 4,5 meter lange kabel, muliggør fleksibel rengøring overalt i rummet. Den praktiske opbevaring af tilbehør på selve apparatet betyder, at alt tilbehør er hurtigt ved hånden og klar til brug. Inkluderer pletfjerningsbørste, sprayudsugningsdyse til møbler og rengøringsmiddel.
Funktioner og fordele
Gennemprøvet Kärcher teknologi giver optimale rengøringsresultaterRengøring helt ned i fibrene af tekstiloverflader. Lav restfugt for hurtig tørretid af tekstiloverflader. Ubesværet og hurtig rengøring takket være den effektive rengøringsmetode med tæpperenser i kombination med en kraftig, men energieffektiv motor.
Specialudviklet tilbehør til nem fiberdyb rengøringIntegreret sprøjteslange for ekstra bekvemmelighed ved rengøring.
Ultrakompakt, pladsbesparende enhedFleksibel, også på snævre områder eller områder, der er svære at nå. Med praktisk håndtag til hurtig og nem transport af maskinen. Pladsbesparende opbevaring.
Praktisk opbevaring af tilbehør og slange
- Nem transport med kun én hånd - alt medfølgende tilbehør og slangen kan pakkes direkte på maskinen.
- Alt tilbehør følger med maskinen, så det altid er der, lige når du skal bruge det.
Enkel og bekvem håndtering
- Det er nemt at tænde og slukke for enheden.
- Intuitiv betjening.
- Klar til rengøring med det samme.
2-tank system
- Enkel påfyldning af rentvandstanken.
- Praktisk aftagning og tømning af tanken med beskidt vand uden nogen kontakt med snavs.
Ultra-fleksibel 2-i-1-slange
- Integreret sprøjteslange for ekstra bekvemmelighed ved rengøring.
- Lang, meget fleksibel sugeslange for ekstra bekvemmelighed ved rengøring.
- Med drejeligt led på slangen for endnu større bevægelsesfrihed.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|450
|Driftsradius (m)
|6,3
|Beholderkapacitet, rent vand (l)
|1,5
|Beholderkapacitet, snavset vand (l)
|0,8
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Ledning (m)
|4,5
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6
|Mål (L x B x H) (mm)
|385 x 215 x 310
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 1.8 m
- Tæpperensermundstykke til vask af polstring.: 88 mm
- Bejdsepensel.
- Rengøringsmiddel: Tæppe- og møbelrenser RM 519, 100 ml
- 2-i-1 komfortsystem: integreret tæpperenseslange
Udstyr
- Ledningsopbevaring
- 2-tank system
- Praktisk opbevaring af slange og tilbehør
Videoer
Anvendelsesområder
- Tæpper
- Poster
- Polstrede møbler
- Bilsæder