Den praktiske SE 2 Spot sprayudsugningsrens er den perfekte hjælper til øjeblikkelig og målrettet fjernelse af pletter på møbler og tekstiler. SE 2 Spot fjerner hurtigt snavs og lugte effektivt, f.eks. fra mad og drikkevarer. Takket være sit kompakte design er sprayudsugningsrensen særlig nem at bruge og optager minimal plads, når den er pakket væk. Det betyder, at den hurtigt er klar til brug, når du har brug for at håndtere uventet snavs. Den store aktionsradius, der muliggøres af det 4,5 meter lange kabel, muliggør fleksibel rengøring overalt i rummet. Den praktiske opbevaring af tilbehør på selve apparatet betyder, at alt tilbehør er hurtigt ved hånden og klar til brug. Inkluderer pletfjerningsbørste, sprayudsugningsdyse til møbler og rengøringsmiddel.