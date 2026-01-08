Overfladerenser PCL 6
Ved hjælp af de roterende rullebørster og den integrerede vandfordeling fjerner PCL 6 terrasserenseren snavs fra terrassen hurtigt, grundigt og jævnt.
Den elektrisk drevne PCL 6 kan bruges til at fjerne genstridigt snavs fra træterrasser ekstremt nemt, jævnt, hurtigt og grundigt. Du skal blot tilslutte apparatet til din haveslange - så er du klar til at begynde at rengøre. Takket være kombinationen af fire roterende rullebørster og den justerbare vandtilførsel kan snavset fugtes hurtigt og pålideligt, samtidig med at det samles op og transporteres væk. Dækket rengøres grundigt på ingen tid, og der bruges kun den minimale mængde vand, der er brug for. Rullernes bredde og placering er designet til at sikre, at to brædder kan rengøres op til kanten i et enkelt trin, hvilket også sparer tid. Takket være de udskiftelige rullebørster er det ikke kun træ- og WPC gulvbelægninger, men også glatte og finporede stenfliser og -plader, der er nemme at rengøre og opnår perfekte resultater.
Funktioner og fordele
Ultraeffektivt drevkonceptEffektiv, strømbesparende motor til at drive de fire rullebørster, som roterer i hver sin retning. Utrolig nem og praktisk at bruge til hurtig, grundig og jævn rengøring.
Fire roterende rullebørster af høj kvalitet (dem, der er inkluderet i leveringsomfanget, er til træoverflader)Rullebørster til træoverflader er velegnede til rengøring af træterrasser og WPC gulvbelægninger. Rullebørster til stenoverflader fås som tilbehør til brug på glatte og finporede stenfliser og -plader.
Quick Connect børstestik
Vand fordeles over den overflade, der skal rengøres, af to sprøjtedyser på børstehuset
- Væder, fjerner og samler snavset op i et enkelt trin. Fjerner genstridigt snavs.
Vandmængden kan reguleres via en ventil
- Vandeffektiv rengøring. Mængden af vand, der bruges, varierer afhængigt af rengøringsopgavens krav.
Stænkbeskyttelse
- Omgivelserne holdes rene. Det snavsede vand ledes ned i børstehuset.
- Børstehuset dækker børsterne næsten helt.
- Børstehuset er designet til rengøring helt ud til kanten.
Justering af håndtagets vinkel til enhver grad
- Ergonomisk arbejdsstilling, da håndtagets højde kan tilpasses brugerens højde.
Opbevaringsposition
- Pladsbesparende opbevaringsposition for at beskytte børsterne, når enheden ikke er i brug.
Specifikationer
Teknisk data
|Maksimalt tryk (bar)
|10
|Trykinterval
|Lavt tryk
|Vandforbrug ved 4 bar (l/h)
|max. 180
|Nominelt effektoptag (kW)
|0,3
|Rotationshastighed (rpm)
|600 - 800
|Arbejdsbredde på rullebørste (mm)
|300
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6
|Mål (L x B x H) (mm)
|347 x 307 x 1314
Scope of supply
- Rullebørster til træoverflader.: 4 Stk.
Udstyr
- To vanddyser
- Ventil til styring af vandvolumen
- Lagerplads
- Ergonomisk håndtag og greb
Videoer
Anvendelsesområder
- Terrasse
- Balkon.
- Træoverflader
- Grøn lav
- Mos