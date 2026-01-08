Den elektrisk drevne PCL 6 kan bruges til at fjerne genstridigt snavs fra træterrasser ekstremt nemt, jævnt, hurtigt og grundigt. Du skal blot tilslutte apparatet til din haveslange - så er du klar til at begynde at rengøre. Takket være kombinationen af fire roterende rullebørster og den justerbare vandtilførsel kan snavset fugtes hurtigt og pålideligt, samtidig med at det samles op og transporteres væk. Dækket rengøres grundigt på ingen tid, og der bruges kun den minimale mængde vand, der er brug for. Rullernes bredde og placering er designet til at sikre, at to brædder kan rengøres op til kanten i et enkelt trin, hvilket også sparer tid. Takket være de udskiftelige rullebørster er det ikke kun træ- og WPC gulvbelægninger, men også glatte og finporede stenfliser og -plader, der er nemme at rengøre og opnår perfekte resultater.