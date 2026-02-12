WPC 120 UF
Vandfiltreringsenheden WPC 120 UF med 4-trins ultrafiltreringssystem. Fjerner pålideligt partikler, bakterier, virusser og andre fremmedlegemer. Ideel til brug ved ukendt vandkvalitet.
Vores vandfiltreringsenhed WPC 120 UF sikrer et højt niveau af sikkerhed ved ukendt drikkevandskvalitet, takket være det kraftfulde 4-trins ultrafiltreringssystem. Samtidig er maskinen også særdeles nem at betjene, installere og vedligeholde. En lang række forskellige partikler, mikroplast, bakterier, virusser, klor, tungmetaller og medicinrester fjernes pålideligt fra vandet og smagen forbedres markant. De langtidsholdbare filtre har en høj kapacitet på ca. 2500 liter, hvilket – det betyder, at filteret kun skal skiftes sjældent, hvilket kan klares hurtigt og nemt med de praktiske bajonetlåse. Der er ikke brug for strøm til at betjene WPC 120 UF; der medfølger en hane til at dosere det filtrerede vand.
Funktioner og fordele
Højt niveau af beskyttelse mod kontamineret drikkevand3 kraftfulde filtre til ekstra beskyttelse ved ukendte vandbetingelser. Fjerner partikler, bakterier, virusser, klor, tungmetaller og medicinrester. Forbedrer smagen på drikkevandet.
Nem installation og vedligeholdelseHurtigt filterskifte takket være bajonetlåse og magnetisk fastgørelse på hætten. Enkel tilslutning til vandforsyningen. Inkl. adapter og hane.
Høj kapacitetLave serviceomkostninger takket være sjældne filterskifte grundet den store 2.500-liters kapacitet.
Arbejder uden strøm
- Ingen behov for ekstern strømtilslutning.
- Fleksibel til brug på enhver valgt lokalitet.
Specifikationer
Teknisk data
|Vandtilførselstryk (bar)
|1 - 4
|Vandtilførsel
|3/8″
|Filterkapacitet. (l)
|2500
|Max. tilløbstemperatur (°C)
|5 - 38
|Flow (l/h)
|120
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|5,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|8
|Mål (L x B x H) (mm)
|377 x 168 x 421
Scope of supply
- Pre-Pure
- Hy-Protect ultrafilter
- Post-Protect
Videoer
Anvendelsesområder
- Drikkevand
- Køkkener.