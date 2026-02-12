Vores vandfiltreringsenhed WPC 120 UF sikrer et højt niveau af sikkerhed ved ukendt drikkevandskvalitet, takket være det kraftfulde 4-trins ultrafiltreringssystem. Samtidig er maskinen også særdeles nem at betjene, installere og vedligeholde. En lang række forskellige partikler, mikroplast, bakterier, virusser, klor, tungmetaller og medicinrester fjernes pålideligt fra vandet og smagen forbedres markant. De langtidsholdbare filtre har en høj kapacitet på ca. 2500 liter, hvilket – det betyder, at filteret kun skal skiftes sjældent, hvilket kan klares hurtigt og nemt med de praktiske bajonetlåse. Der er ikke brug for strøm til at betjene WPC 120 UF; der medfølger en hane til at dosere det filtrerede vand.