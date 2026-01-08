Sprøjtedyse – messing
Ekstremt robust messing sprøjtedyse. Ergonomisk og skridsikkert gummigreb gør den nemt at håndtere. Justerbart vandstråle – fra hård stråle til vandforstøver.
Robust sprøjtedyse af messing til vanding af små til mellemstore haver. Det ergonomiske håndtag tillader nem betjening til ubesværet vanding af alle slags planter og til rengøring af havearbejdsredskaber eller havemøbler. Sprøjtedysen tilbyder andre nyttige funktioner, såsom justerbart sprøjtemønster fra fuld stråle til tåge spray. Sprøjtedysen kombinerer et attraktivt design med brugervenlighed og en række nyttige funktioner. Kort sagt: den ideelle løsning til adskillige anvendelser i haven. Bemærk: Kärcher-sprøjtedyser er kompatible med alle tilgængelige kliksystemer.
Funktioner og fordele
Fremstillet af messing
- Garanteret robust
Soft grip materiale
- Bedre komfort og beskyttelse
Trinløs regulerbar indstilling fra hård stråle til keglestråle
- Ideel til vanding (kegle) og rengøring (stråle)
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|Messing.
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|103 x 36 x 36
Udstyr
- Antal af sprøjtemønstre: 2
- Sprøjtemønster: keglestråle.
- Sprøjtemønster: punktstråle.
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Til vanding af krukker og potter.
- Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
- Til rengøring af små biler.