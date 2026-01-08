Robust sprøjtedyse af messing til vanding af små til mellemstore haver. Det ergonomiske håndtag tillader nem betjening til ubesværet vanding af alle slags planter og til rengøring af havearbejdsredskaber eller havemøbler. Sprøjtedysen tilbyder andre nyttige funktioner, såsom justerbart sprøjtemønster fra fuld stråle til tåge spray. Sprøjtedysen kombinerer et attraktivt design med brugervenlighed og en række nyttige funktioner. Kort sagt: den ideelle løsning til adskillige anvendelser i haven. Bemærk: Kärcher-sprøjtedyser er kompatible med alle tilgængelige kliksystemer.