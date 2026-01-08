Sprøjtepistol
Sprøjtepistol med låsefunktion til havevanding. Nem og hurtig tilslutning til haveslangen.
Enkel sprøjtepistolen med 2 vandingfunktioner til vanding eller rengøring af f.eks. havemødler. Låsefunktionen gør det nemt at opretholde kontant tryk og trykreguleringen kan betjenes med en hånd. Passer til alle gængse klik systemer.
Funktioner og fordele
Ergonomisk kontrol ventil
- Enhåndsbetjent regulering af vandmængden
Nem låsning af aftrækkeren
- Til praktisk og vedvarende vanding.
Trinløs regulerbar indstilling fra hård stråle til keglestråle
- Ideel til vanding (kegle) og rengøring (stråle)
Selv-tømmende
- Optimal beskyttelse mod frostskader
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|Gul
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|203 x 42 x 105
Udstyr
- Antal af sprøjtemønstre: 2
- Lås på håndtaget
- Vandmængden kan reguleres
- Selvtømmende funktion
- Sprøjtemønster: keglestråle.
- Sprøjtemønster: punktstråle.
Videoer
Anvendelsesområder
- Vanding af planter
- Blomsterbede, køkkenhaver
- Let snavs.
Tilbehør
Sprøjtepistol reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.