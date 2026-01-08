Tøndepumpe BP 1 Barrel Set
BP 1 Barrel Set - Det innovative tøndepumpe med en tænd og sluk kontakt lige ved tøndemonteringsklemmen. Klar til brug med det samme takket være haveslangesæt for en mere behagelig vanding med regnvand.
BP 1 Barrel Set tøndepumpen er den perfekte erstatning for en vandkande. Med tøndepumpen er vanding så nemt som ingenting og at bære tunge vandkander er fortid. Det er ikke din ryg der bliver beskyttet. Derudover så slipper du billigt med denne vandpumpe. Dyrt drikkevand bliver sparet takket være gratis næringsrigt regnvand fra vandpytten. Sættet inkluderer en 15 meter, 1/2" PrimoFlex® slange, pistolgreb og Universal forbindelsesslange (inkl. Aqua Stop). Tøndepumpen er klar til at forbindelse og vanding kan starte direkte. Den innovative tøndemonteringsklemme giver optimal stabilitet og garanterer effektive vandinger af haven som kan betale sig. Derudover er der en integreret tænd og sluk kontakt på tøndemonteringsklemmen, hvilket gør pumpen kan blive tændt og slukket igen med på en behagelig måde og på en tids- og energibesparende måde. Hvis svømmeafbryderen flyder i vandet, kan den kontrollere pumpens aktivitet, alt efter hvad vandviveauet er og beskytter det mod tørløb. Takket være den fleksible slange ved tøndemonteringsklemmen, kan pumpen blive individuelt justeret til enhver tøndehøjde.
Funktioner og fordele
Sæt klar til forbindelse.Ideel vandingssæt til begyndere takket være det medfølgende haveslangesæt.
Tænd- / slukknap integreret i flyderenTil praktisk betjening af pumpen direkte på stativet.
Integreret forfilterBeskytter pumpen mod tilsmudsning og øger dermed levetid og driftssikkerhed.
Nemt og bekvemt.
- Den perfekte udskiftning til en vandkande: bruger regnvand til at beskytte din ryg og dit budget.
Fleksible klemmer
- Nem at montere på alle typer af regnvandstønder/tanke.
Flyder
- Regulerer pumpens drift i vandhøjden og beskytter mod tørløb.
Justerbar slangelængde
- Kan tilpasser til forskellige regnvandstønde- / tankdybder.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|400
|Max. flowhastighed (l/h)
|< 3800
|Leveringshoved (m)
|11
|Tryk (bar)
|max. 1,1
|Nedsænkningsdybde (m)
|max. 7
|Udgangstemperatur (°C)
|max. 35
|Ledning (m)
|10
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|8,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|135 x 170 x 520
Scope of supply
- Vandingstilbehør
Udstyr
- Behageligt bærehåndtag
- Montageanordning
- Længejusterbar slange
- Forfilter standard
- Indbygget tænd-/slukkontakt
- Regulerings- og kontraventil
- Enkel niveau indstilling: Ja
- Flyder
Videoer
Anvendelsesområder
- Til havevanding fra regnvandstønder.
Tilbehør
BP 1 Barrel Set reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.