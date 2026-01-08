Universal samlemuffe
Universal samlemuffe til tilslutning eller reparation to stykker haveslange. Samlemuffen er konisk, så den passer til alle almindelige slangetykkelser.
Universal samlemuffe til tilslutning eller reparation to stykker haveslange. Samlemuffen er konisk, så den passer til alle almindelige slangetykkelser.
Funktioner og fordele
Ergonomisk udformet
- Let at anvende.
Kan anvendes overalt
- Velegnet til alle almindelige haveslanger
Til tilslutning eller reparation af to haveslanger
Specifikationer
Teknisk data
|Diameter
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Farve
|sort
|Mål (L x B x H) (mm)
|65 x 39 x 39
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Til vanding af køkkenhaver.
- Til vanding af krukker og potter.
- Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
- Til rengøring af små biler.