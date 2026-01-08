Basic slangevogn
Kompakt slangevogn med højdejusterbart håndtag. Leveres fuld samlet.
Kompakt slangevogn med højdejusterbart håndtag. Slangekoblingerne er vinklede for at undgå tvist på slangen. Håndsvinget på tromlen gør det nemt rulle slangen op. Passer til max 40 m 1/2" slange eller 20 m 3/4". Leveres fuld samlet.
Funktioner og fordele
Klar til brug
Fritløbende håndsving
- Ergonomisk af- og pårulning af slanger.
Store hjul
- Forbedret mobilitet
Højdejusterbart håndtag
Kapacitet: 40 m 1/2"-slange, 30 m 5/8"-slange eller 20 m 3/4"-slange
- Velegnet til alle alminddelige haveslanger
Foldefunktion
- Pladsbesparende opbevaring.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|2,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|390 x 450 x 700
Videoer
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Fældning af små træer.
- Til vanding af køkkenhaver.
- Til rengøring af små biler.
Tilbehør
