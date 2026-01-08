Hose hanger Plus
Den robuste vægmonterede slangeholder til pladsbesparende slangeopbevaring tilbyder pladser til dyser og sprøjtelanser samt et opbevaringsrum til vandings- eller havetilbehør.
Enkelt og kompakt at bruge og et uforstyrrende design: Med den vægmonterede slangeholder kan din haveslange nu opbevares på væggen for at spare plads. Holderen har pladser til dyser og sprøjtelanser. Desuden kan yderligere vandtilbehør eller havehandsker nemt opbevares i opbevaringsrummet, altid lige ved hånden. Efter brug kan du nemt placere haveslangen på slangeholderen. Takket være de materialer af høj kvalitet er den vægmonterede slangeholder særligt slidstærk og holdbar, samt UV- og frostbestandig. Kärcher giver også 5 års garanti på produktet.
Funktioner og fordele
Praktisk og pladsbesparende slangeopbevaring
- Altid kan opbevares på et sted
Mundstykkeholder.
- Vandtilbehør er altid lige ved hånden.
Opbevaringsrum til vandhanetilslutninger, koblinger og havehandsker.
Fem års garanti
- Lang levetid
UV- og frostbestandig.
- Klar til brug på ethvert tidspunkt af året.
Specifikationer
Teknisk data
|Slangekapacitet. (m)
|35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
|Boltafstand for vægmontering (mm)
|115
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|286 x 144 x 326
Udstyr
- Mundstykkeholder.
- Vægbeslag inkl. skruer og dyvler.
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Områder af små til mellemstore størrelser.
Tilbehør
