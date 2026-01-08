Premium slange vægophæng m/ tilbehørsbox
Robust Premium slangeophæng med tilbehørsbox til nem vægmontering. Praktisk og pladsbesparende slangeopbevaring samt hylde med plads til tilbehør.
Robust Premium slangeophæng med tilbehørsbox til nem vægmontering. Praktisk og pladsbesparende slangeopbevaring. Hylde med plads til dyser, sprøjtepistoler, koblinger og havehandsker. Opbevaringsboks med plads til havesaks m.m.
Funktioner og fordele
Muligheder for opbevaring af sprøjtedyser og -pistoler
Praktisk og pladsbesparende slangeopbevaring
- Altid kan opbevares på et sted
- Velegnet til alle alminddelige haveslanger
Robuste materialer
- Lang levetid
Opbevaringsboks til koblinger, sprøjtedyser og havehandsker
Væg montering
- Nem montering på væg eller mur
Opbevaringsboks til havesaks, planteske og andre haveredskaber
Specifikationer
Teknisk data
|Slangekapacitet. (m)
|max. 35 (1/2") / max. 25 (5/8") / max. 20 (3/4")
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|1,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|150 x 300 x 460
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Fældning af små træer.
- Til vanding af krukker og potter.
- Til vanding af prydplanter (små bede, fritstående planter og potteplanter).
- Til rengøring af små biler.
