Pulserende justerbar cirkelsprinkler␍<706 Kvm
Pulserende sprinkler til cirkulær- og sektionsvanding. Sprinkleren er velegnet til vanding af store områder på op til 706 kvm.
Funktioner og fordele
Justerbar vandingsvinkel
- F.eks. til vanding under træer
Robust spyd til ujævn eller skrånende underlag
- Garanteret stabil og robust
Specifikationer
Teknisk data
|Vandmængde
|18,5 l/min
|Sprinkler diameter 2 bar
|≤ 25 m
|Sprinkler diameter 4 bar
|≤ 30 m
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|52 x 113 x 212
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Græsplæne
- Mellemstore til store områder.