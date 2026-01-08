Pulserende justerbar cirkelsprinkler␍<706 Kvm

Pulserende sprinkler til cirkulær- og sektionsvanding. Sprinkleren er velegnet til vanding af store områder på op til 706 kvm.

Funktioner og fordele
Justerbar vandingsvinkel
  • F.eks. til vanding under træer
Robust spyd til ujævn eller skrånende underlag
  • Garanteret stabil og robust
Specifikationer

Teknisk data

Vandmængde 18,5 l/min
Sprinkler diameter 2 bar ≤ 25 m
Sprinkler diameter 4 bar ≤ 30 m
Farve sort
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 52 x 113 x 212
Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Græsplæne
  • Mellemstore til store områder.
