Roterende sprinkler <113 kvm

Cirkulær sprinkler med justerbar sprøjtevinkel. Sprinkleren er velegnet til vanding af områder på op til 113 kvm.

Funktioner og fordele
Adjustable spray angle
  • Til vanding efter behov
Specifikationer

Teknisk data

Vandmængde 16 l/min
Sprinkler diameter 2 bar ≤ 8 m
Sprinkler diameter 4 bar ≤ 12 m
Farve sort
Vægt (kg) 0,2
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 200 x 248 x 110
Roterende sprinkler <113 kvm
Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Græsplæne
  • Områder af små til mellemstore størrelser.
