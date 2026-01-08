Roterende sprinkler <113 kvm
Cirkulær sprinkler med justerbar sprøjtevinkel. Sprinkleren er velegnet til vanding af områder på op til 113 kvm.
Funktioner og fordele
Adjustable spray angle
- Til vanding efter behov
Specifikationer
Teknisk data
|Vandmængde
|16 l/min
|Sprinkler diameter 2 bar
|≤ 8 m
|Sprinkler diameter 4 bar
|≤ 12 m
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|200 x 248 x 110
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Græsplæne
- Områder af små til mellemstore størrelser.