Vandbehandlingsanlæg WPC 100 RO
Vandbehandlingssystemet WPC 100 RO kan kombineres med en vanddispenser fra WPD-serien. Femtrins-membranfiltreringen garanterer hygiejnisk sikkert drikkevand.
Med vandbehandlingssystemet WPC 100 RO fås nu også en omvendt osmose-løsning til vores WPD-serie af vanddispensere. Systemet kan integreres direkte i vanddispenseren og muliggør derfor brugen af WPD-maskiner i regioner, der ikke har adgang til drikkevand fra hanen. Det er muligt at installere løsningen lige under vasken – enten i kombination med en vanddispenser eller en enkeltstående løsning. Der er dog ikke behov for en separat opbevaringstank. WPC 100 RO er særdeles effektiv og producerer omkring 70 procent mindre vandspild sammenlignet med konkurrerende produkter.
Funktioner og fordele
Valgfri integration til en vanddispenser fra WPD-serien
- Gør det muligt at bruge WPD-vanddispensere i regioner uden sikkert drikkevand.
- Omvendt osmose-løsning til integration i WPD-maskinerne.
- Rent drikkevand, hvor der er behov for det.
Kan installeres direkte i skabet under vasken
- Til hygiejnisk sikkert drikkevand, der kan bruges til både at drikke og til madlavning.
- Nem og intuitiv betjening.
- Fås enten i kombination med en vanddispenser eller som en enkeltstående løsning.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|110 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Vandtilførselstryk (MPa/bar)
|0,1 - 0,3 / 1 - 3
|Tilsluttet effekt (W)
|80
|Filterkapacitet (l/h)
|Op til 100
|Max. tilløbstemperatur (°C)
|5 - max. 38
|Farve
|hvid
|Mål (L x B x H) (mm)
|372 x 240 x 530
Scope of supply
- Omvendt osmose
- Aktivt kulfilter
- Polypropylenfilter (PP)
- Granulat, aktivt kul-filtre
- Aktivt kulfilter-blokke
- Omvendt osmose-membraner: 2 Stk.