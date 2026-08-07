Med vandbehandlingssystemet WPC 100 RO fås nu også en omvendt osmose-løsning til vores WPD-serie af vanddispensere. Systemet kan integreres direkte i vanddispenseren og muliggør derfor brugen af WPD-maskiner i regioner, der ikke har adgang til drikkevand fra hanen. Det er muligt at installere løsningen lige under vasken – enten i kombination med en vanddispenser eller en enkeltstående løsning. Der er dog ikke behov for en separat opbevaringstank. WPC 100 RO er særdeles effektiv og producerer omkring 70 procent mindre vandspild sammenlignet med konkurrerende produkter.