KM 150/500 R D industri fejemaskine er dieseldrift med lavt forbrug og imponerer med fremragende drivkraft. Denne robuste maskine er egnet til ekstreme job, f.eks. i bygge- og metalindustrier eller støberier og i alle andre snavsintensive sektorer. Takket være opsamlingssystemet suges fint og groft snavs på en sikker måde. Rullebørsten justerer automatisk til ujævne overflader, og det innovative fejesystem reducerer slitage til et minimum. Hovedrullebørsten kan nemt ændres uden værktøj. Affaldsbeholderen lukker automatisk under transport. To vandret installerede filtre sikrer ren luft under tunge støvforhold. Filterrensning kan udføres med et tryk på en knap ved hjælp af en meget effektiv dobbeltskraber. Filteret er let tilgængeligt og kan nemt ændres uden brug af værktøj. Motoren er også nem at få adgang til. De grundlæggende funktioner kan nemt vælges med en kontrol takket være EASY Operation. Et cyklonfilter renser luften, før det kommer ind i motoren og øger levetiden betydeligt.