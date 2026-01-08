Feje-/suge maskine KM 150/500 R D
Dieseldrevet, fuldt hydraulisk industriel fejemaskine med trehjulet bagstyre. Til at tackle hårde job i bygge- og metalindustrien, støberier og andre snavsintensive sektorer.
KM 150/500 R D industri fejemaskine er dieseldrift med lavt forbrug og imponerer med fremragende drivkraft. Denne robuste maskine er egnet til ekstreme job, f.eks. i bygge- og metalindustrier eller støberier og i alle andre snavsintensive sektorer. Takket være opsamlingssystemet suges fint og groft snavs på en sikker måde. Rullebørsten justerer automatisk til ujævne overflader, og det innovative fejesystem reducerer slitage til et minimum. Hovedrullebørsten kan nemt ændres uden værktøj. Affaldsbeholderen lukker automatisk under transport. To vandret installerede filtre sikrer ren luft under tunge støvforhold. Filterrensning kan udføres med et tryk på en knap ved hjælp af en meget effektiv dobbeltskraber. Filteret er let tilgængeligt og kan nemt ændres uden brug af værktøj. Motoren er også nem at få adgang til. De grundlæggende funktioner kan nemt vælges med en kontrol takket være EASY Operation. Et cyklonfilter renser luften, før det kommer ind i motoren og øger levetiden betydeligt.
Funktioner og fordele
Effektivt filtersystemFladt plisseret filter med 7 m² filterområde. Motorisering Effektiv rengøring med dobbeltskraber. Til støvfri fejning
Behagelig arbejdspladsAlle kontakter er arrangeret overskueligt og lette at komme til. Udsyn til alt displayinformation. Valgfri: førerhuse med opvarmning eller air-condition.
Enkel betjening, vedligeholdelse og serviceSimpel teknologi med velafprøvede komponenter: Fuldhydraulisk drev - elektrisk i stedet for elektronisk Nem adgang til motoren sørger for let og simpel vedligeholdelse Hovedbørstevalse og foldet fladfilter kan udskiftes uden brug af værktøj.
Diesel drift
- Lange arbejdsintervaller.
- Kraftig motorisering
Valgfrit firehjulschassis
- Forbedrer trækket på glatte og ujævne overflader
- Øger kørekomforten og køresikkerheden
- Perfekt til brug på følsomme overflader takket være det ringe overfladetryk
Hydraulisk system til høj aflæsning
- Tømning af snavsbeholderen er sikker og nem.
- Højt tømme system op til 1,52 m.
Fejebakkeprincip
- God optagelse af fint og groft snavs.
- Ringe grad af støvspredning.
Omfattende sortiment af tilbehør og fastgørelsessæt
- Tilpasser sig let til individuelle rengøringsbehov.
- Imponerende udstyr (f.eks. Bekvem kabine, aircondition, varme).
- Anden og tredje sidebørster til rådighed på anmodning.
Fuldautomatisk traktionsdrev og hovedbørstevalse og sidebørster
- Ekstremt lidt vedligeholdelse.
- Ingen slitage.
- Meget holdbart
Cyclone forfilter
- Motorfilter med længere levetid.
- Længere rengøringsintervaller
Specifikationer
Teknisk data
|Brændstoftype
|Diesel
|Friktionskørsel
|Firetaktsmotor
|Motorproducent
|Yanmar
|Drivkraft (kW)
|18,6
|Maks. kapacitet (m²/h)
|18000
|Arbejdsbredde (mm)
|1200
|Arbejdsbredde med 1 sidebørste (mm)
|1500
|Arbejdsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1800
|Affaldsbeholder. (l)
|500
|Klatreevne. (%)
|18
|Arbejdshastighed (km/h)
|12
|Filterflade (m²)
|7
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|1440
|Vægt, driftsklar (kg)
|1440
|Mål (L x B x H) (mm)
|2442 x 1570 x 1640
Scope of supply
- Lufthjul
Udstyr
- Manuelt filterrensningssystem
- Justerbar børstevalse
- Servostyring
- Regulerbar sugestyrke
- Fejebakkeprincip
- Drivmekanisme - fremad
- Drivmekanisme - baglæns
- Støvsuger
- Hydraulisk beholderløft
- Udendørs anvendelse
- Driftstimetæller
- Fejefunktion (kan slås fra)
- Sidebørsten svinger automatisk ud
Anvendelsesområder
- Til industrien (støberier, cementanlæg), logistik og lagerrum, parkeringsanlæg og parkeringshuse i flere etager, bygningsindustrien, lufthavne og havne