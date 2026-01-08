Fejemaskine KM 70/30 C
KM 70/30 C manuel fejemaskine til rengøring af indendørs og udendørs hårde overflader - filteret med sug, batteridrevet fejevalse og sidebørstedrev minimerer støv og maksimerer letheden.
Den manuelle fejemaskine KM 70/30 C er en effektiv løsning til rengøring af hårde overflader indendørs og udendørs. Hovedbørsten, sidebørsten og sug er batteridrevne og øger arbejdskomforten betydeligt: Brugerne kan feje hjørner og svært tilgængelige områder uden besvær og med betydeligt mindre kraft. Det flade plisserede filter med aktiv sugning reducerer støvudviklingen, selv når der fjernes store mængder fint støv, og holder arbejdsmiljøet rent. Hovedbørsten kan justeres i seks trin for at tilpasse rengøringsevnen til forskellige overflader. Den praktiske hylde til ekstraudstyr, såsom spande og affaldsopsamlere, gør arbejdet lettere. Vedligeholdelsen er også enkel, da det ikke kræver værktøj at skifte sidebørste og filter. Kärchers 36 V Battery Power+ batteriplatform leverer tilstrækkelig kraft i enhver situation. Det udskiftelige batteri kan tages ud for nem transport. Batteri og batterioplader er ikke inkluderet i leveringsomfanget.
Funktioner og fordele
Udskifteligt lithium-ion-batteriBatteriets driftstid kan vælges i forhold til det område, der skal rengøres. Hurtig og mellemliggende opladning giver længere driftstid og højere produktivitet. Viser den resterende batteritid, når der fejes.
Fladt plisseret filter med aktiv sugningReducerer mængden af støv og giver et rent arbejdsmiljø. Filterskift uden brug af værktøj. Den manuelle filterryster sikrer det bedste fejeresultat, selv ved fint støv.
Praktisk lagerområdeEkstra rengøringsredskaber kan tages med. Øger effektiviteten og sparer dig for den ekstra indsats. Groft snavs kan nemt opsamles og bortskaffes.
Skubbehåndtaget kan drejes og justeres i tre positioner
- Det foldbare skubbehåndtag giver mulighed for pladsbesparende opbevaring.
- Kan justeres til forskellige brugerhøjder.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Brændstoftype
|manuelt
|Maks. kapacitet (m²/h)
|3920
|Arbejdsbredde (mm)
|480
|Arbejdsbredde med 1 sidebørste (mm)
|700
|Arbejdsbredde med 2 sidebørster (mm)
|980
|Beholdervolumen brutto/netto (l)
|45 / 20
|Filterflade (m²)
|0,6
|Batteritype
|Aftageligt litium-ion-batteri
|Spænding (V)
|36
|Antal batterier krævet (Stk.)
|1
|Batteritid pr. opladning (h)
|max. 2 (7,5 Ah) / max. 1,6 (6,0 Ah)
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|33,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|40,2
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
- Finfilter
Udstyr
- Elektrisk fejedrev
- Justerbar børstevalse
- Manuelt filterrensningssystem
- Sammenklappeligt skubbehåndtag
- Fejebakkeprincip
- Støvsuger
- Udendørs anvendelse
- Indendørs anvendelse
- Foldbar sidebørste
- Trinløst indstillelig sidebørste
- Bærehåndtag.
Videoer
Anvendelsesområder
- Til rengøring af produktionshaller, pakhuse og logistikhaller samt læsseområder
- Til rengøring af parkeringspladser og tankstationer
- Til rengøringsområder som skolegårde og i det kommunale miljø
- Også ideel til mindre værksteder og i landbruget