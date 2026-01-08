Den manuelle fejemaskine KM 70/30 C er en effektiv løsning til rengøring af hårde overflader indendørs og udendørs. Hovedbørsten, sidebørsten og sug er batteridrevne og øger arbejdskomforten betydeligt: Brugerne kan feje hjørner og svært tilgængelige områder uden besvær og med betydeligt mindre kraft. Det flade plisserede filter med aktiv sugning reducerer støvudviklingen, selv når der fjernes store mængder fint støv, og holder arbejdsmiljøet rent. Hovedbørsten kan justeres i seks trin for at tilpasse rengøringsevnen til forskellige overflader. Den praktiske hylde til ekstraudstyr, såsom spande og affaldsopsamlere, gør arbejdet lettere. Vedligeholdelsen er også enkel, da det ikke kræver værktøj at skifte sidebørste og filter. Kärchers 36 V Battery Power+ batteriplatform leverer tilstrækkelig kraft i enhver situation. Det udskiftelige batteri kan tages ud for nem transport. Batteri og batterioplader er ikke inkluderet i leveringsomfanget.