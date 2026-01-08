Feje-/suge maskine KM 75/40 W G

"Fejning den enkle måde". Fejemaskine med pålidelig, kraftfuld Honda benzinmotor, ideel til dyb og støvfri rengøring af udendørs arealer fra 600 kvadratmeter. Høj grad af brugervenlighed takket være EASY anvendelseskoncept og mobile affaldscontainer med trolleysystem. Høj grad af manøvredygtighed med kompakte dimensioner og trækkraft drev.