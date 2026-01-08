Feje-/suge maskine KM 75/40 W G

"Fejning den enkle måde". Fejemaskine med pålidelig, kraftfuld Honda benzinmotor, ideel til dyb og støvfri rengøring af udendørs arealer fra 600 kvadratmeter. Høj grad af brugervenlighed takket være EASY anvendelseskoncept og mobile affaldscontainer med trolleysystem. Høj grad af manøvredygtighed med kompakte dimensioner og trækkraft drev.

KM 75/40W P benzindrevet "walk-behind" fejemaskine med drev for effektiv støv opsamling.

Funktioner og fordele
Feje-/suge maskine KM 75/40 W G: Snavsbeholder med trolleyhåndtag
Snavsbeholder med forsænkede håndtag - let at tage af og tømme. Hurtig bortskaffelse.
Feje-/suge maskine KM 75/40 W G: Effektivt filtersystem med mekanisk filterrensning
1,8 m² filteroverflade sikrer lange arbejdsintervaller. Langtidsholdbar takket være vaskbart polyestermateriale. Mekanisk filterrensesystem med ergonomisk håndtag.
Feje-/suge maskine KM 75/40 W G: Let at vedligeholde
Filter og børstevalse er lette at tage af uden brug af værktøj, hvilket sikrer fleksibel vedligeholdelse.
EASY-drift-koncept
  • Enkel, praktisk betjening takket være den logiske organisering af alle kontrolelementer.
  • Standardsymboler på alle Kärchers fejemaskiner.
Specifikationer

Teknisk data

Brændstoftype Benzin
Fremdrift Firetaktsmotor
Motorproducent Kohler
Drivkraft (W) 3300
Maks. kapacitet (m²/h) 3375
Arbejdsbredde (mm) 550
Arbejdsbredde med 1 sidebørste (mm) 750
Affaldsbeholder. (l) 40
Klatreevne. (%) 15
Arbejdshastighed (km/h) 4,5
Filterflade (m²) 1,8
Vægt (med tilbehør) (kg) 84,9
Vægt, driftsklar (kg) 84
Vægt inkl. emballage (kg) 94,6
Mål (L x B x H) (mm) 1430 x 750 x 1190

Scope of supply

  • Fladfilter: fremstillet i polyester

Udstyr

  • Manuelt filterrensningssystem
  • Drivmekanisme - fremad
  • Justerbar børstevalse
  • Mobil støvcontainer
  • Grovsmudsopsamler
  • Sammenklappeligt skubbehåndtag
  • Overthrow-princip
  • Støvsuger
  • Selvkørende
  • Udendørs anvendelse
  • Regulerbar sugestyrke
  • Sidebørste, kan løftes og reguleres
Feje-/suge maskine KM 75/40 W G
Videoer
Anvendelsesområder
  • Til rengøring af parkeringspladser og tankstationer
  • Til rengøringsområder som skolegårde og i det kommunale miljø
  • Også ideel til mindre værksteder og i landbruget
Tilbehør