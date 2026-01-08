Feje-/suge maskine KM 75/40 W G
"Fejning den enkle måde". Fejemaskine med pålidelig, kraftfuld Honda benzinmotor, ideel til dyb og støvfri rengøring af udendørs arealer fra 600 kvadratmeter. Høj grad af brugervenlighed takket være EASY anvendelseskoncept og mobile affaldscontainer med trolleysystem. Høj grad af manøvredygtighed med kompakte dimensioner og trækkraft drev.
KM 75/40W P benzindrevet "walk-behind" fejemaskine med drev for effektiv støv opsamling.
Funktioner og fordele
Snavsbeholder med trolleyhåndtagSnavsbeholder med forsænkede håndtag - let at tage af og tømme. Hurtig bortskaffelse.
Effektivt filtersystem med mekanisk filterrensning1,8 m² filteroverflade sikrer lange arbejdsintervaller. Langtidsholdbar takket være vaskbart polyestermateriale. Mekanisk filterrensesystem med ergonomisk håndtag.
Let at vedligeholdeFilter og børstevalse er lette at tage af uden brug af værktøj, hvilket sikrer fleksibel vedligeholdelse.
EASY-drift-koncept
- Enkel, praktisk betjening takket være den logiske organisering af alle kontrolelementer.
- Standardsymboler på alle Kärchers fejemaskiner.
Specifikationer
Teknisk data
|Brændstoftype
|Benzin
|Fremdrift
|Firetaktsmotor
|Motorproducent
|Kohler
|Drivkraft (W)
|3300
|Maks. kapacitet (m²/h)
|3375
|Arbejdsbredde (mm)
|550
|Arbejdsbredde med 1 sidebørste (mm)
|750
|Affaldsbeholder. (l)
|40
|Klatreevne. (%)
|15
|Arbejdshastighed (km/h)
|4,5
|Filterflade (m²)
|1,8
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|84,9
|Vægt, driftsklar (kg)
|84
|Vægt inkl. emballage (kg)
|94,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Scope of supply
- Fladfilter: fremstillet i polyester
Udstyr
- Manuelt filterrensningssystem
- Drivmekanisme - fremad
- Justerbar børstevalse
- Mobil støvcontainer
- Grovsmudsopsamler
- Sammenklappeligt skubbehåndtag
- Overthrow-princip
- Støvsuger
- Selvkørende
- Udendørs anvendelse
- Regulerbar sugestyrke
- Sidebørste, kan løftes og reguleres
Videoer
Anvendelsesområder
- Til rengøring af parkeringspladser og tankstationer
- Til rengøringsområder som skolegårde og i det kommunale miljø
- Også ideel til mindre værksteder og i landbruget