Gør din gulvrengøring lettere og mere effektiv.
Træt af besværlig gulvrengøring med en ældre maskine? Med en ny Kärcher gulvvaskemaskine får du en opdateret løsning, der gør rengøringen enklere og mere effektiv. Vi hjælper også med afhentning af din gamle maskine som en del af vores fokus på miljøvenlige løsninger. Få en opgradering, der gør din hverdag lettere og mere bæredygtig!
Vi gør overgangen fra din gamle maskine til en ny Kärcher-gulvvaskemaskine nem og problemfri.
Vi tilbyder fantastiske tilbud på gulvvaskemaskiner, men vi forstår, at det ikke kun handler om prisen. Vi tager os af din gamle maskine, så du slipper for besværet med at skulle ordne det selv. Og glem ikke, at vi altid er klar til at hjælpe med rengøringsmiddel og service, så du kan få den bedste rengøringsoplevelse. Se vores udvalgte kampagnemodeller og priser i gulvvaskemaskinebrochuren nedenfor og find den løsning, der passer dig bedst. Vi er her for at gøre din hverdag lettere.
Praktisk for dig - godt for miljøet!
Dine fordele
5 års garanti på Li-Ion-batterier!
Fire gange så lang batterilevetid: Litium-ion-batteriet opnår en levetid på op til 3.800 cyklusser ved 70 procent afladningsdybde. Det betyder færre batteriskift og en lavere TCO. Til sammenligning holder et blysyrebatteri kun 500-900 cyklusser ved samme afladningsdybde.
Vi tager hånd om din gamle maskine
Vi tager os af din gamle gulvvasker og sikrer, at de brugbare dele genbruges, at de genanvendelige dele genbruges korrekt, og at transporten holdes på et minimum.
Husk service
Regelmæssig service sikrer optimal ydeevne, forlænger levetiden og reducerer driftstop. Vores teknikere bruger originale reservedele og giver rådgivning, så du undgår dyre reparationer og opretholder sikkerheden.
Husk sæbe
Kärchers sæber er udviklet til vores gulvvaskemaskiner for optimal ydeevne og længere levetid. Med Svanemærket og ECO Label får du miljøvenlige, koncentrerede produkter, der reducerer forbrug, beskytter gulve og forhindrer kalkaflejringer.
Kontakt os
Vil du benytte dig af kampagnen eller få mere information? Kontakt vores kundeservice, så vil en af vores sælgere hjælpe dig med at finde den bedste rengøringsløsning til dig.KONTAKT OS
Bæredygtighed
Socialt ansvar og bæredygtig forretning har altid været en væsentlig del af Kärchers virksomhedskultur. Vores tiltag er rettet mod at reducere emissioner i produktionen, genbrug af råmaterialer og en reduktion af plastemballage. Bæredygtighed er dybt forankret i den globale forsyningskæde. Når det drejer sig om sociale og samfundsmæssige spørgsmål, koncentrerer vi os om at bevare værdier.
Yderligere information
Produkter
Vores gulvvaskemaskiner fås i forskellige størrelser og med mange konfigurationsmuligheder til en bred vifte af anvendelser. Se vores sortiment her.
Sæber
Takket være deres store effektivitet sikrer Kärcher FloorPro rengøringsmidler ubesværet og tidsbesparende gulvrengøring. Læs mere her.